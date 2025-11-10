Свят

На Западния бряг: Тук всеки се страхува от заселниците

На Западния бряг еврейски заселници брутално атакуват палестински земеделци, секат маслинови дървета, палят насаждения - точно когато се прибира реколтата

10 ноември 2025, 06:34
На Западния бряг: Тук всеки се страхува от заселниците
Източник: БТА/AP

Н а Западния бряг еврейски заселници брутално атакуват палестински земеделци, секат маслинови дървета, палят насаждения - точно когато се прибира реколтата. Палестинските семейства са изпълнени със страх, съобщи Deutsche Welle.

Маслините са важен източник на доходи за много палестинци от Западния бряг. Традиционно събирането на реколтата е важно събитие в календара на всяко семейство и повод за радост и празнуване. Но тази година брането на маслините е белязано от насилие.

Такъв е случаят със семейство Абу Алия от Турмус Айя на окупирания от Израел Западен бряг на река Йордан. Семейството живее в постоянен страх, след като маскирани еврейски заселници нахлули в селото и пребили с тояги една жена, която е настанена с рана на главата в болница. Журналист случайно е бил на същото място и е успял да заснеме нападението на видео.

Тук всеки се страхува

„Разбира се, че ме е страх, Всеки тук се страхува. Страх ме е от заселниците и от армията, която ежедневно идва в нашето село“, казва пострадалата жена пред ДВ.

„Не можем да разчитаме на никаква защита, трябва да се защитаваме сами. Появи ли се заселник, трябва да бягаш - друг избор нямаме. Той е въоръжен, а ние не сме. Видиш ли заселник, бягаш“, добавя Радже Абу Алия.

Преди няколко дни и друг член на семейството е бил атакуван от заселници. „Бяха изненадани, че успях да избягам през една от вратите, която не пазеха. Побегнах, а 40-50 заселници започнаха да ме гонят“, казва мъжът.

Секат дървета, палят насаждения

И това не са единични случаи. От началото на прибирането на реколтата през октомври Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси е документирала повече от 126 нападения на еврейски заселници срещу палестинци и техните земи.

Въоръжени заселници, често придружавани от военни, нападат палестински фермери, секат стотици дървета и подпалват маслинови насаждения – най-често това остава без последствия.  В други случаи израелските власти отказват на палестинци достъп до собствената им земя.

ООН: Насилието от страна на заселниците е нараснало „експлозивно”

Освен физически нападения има и открадната продукция, както и посегателства върху насажденията - над 4 000 маслинови дървета и млади фиданки са повредени или изцяло унищожени, казват още от организацията. „Насилието от страна на екстремистки заселници е нараснало експлозивно при прибирането на реколтата от маслини“, съобщиха от Службата на ООН за правата на човека.

Уади Алкам стои пред онова, което е останало от неговата градина с маслинови дървета и казва: Това просто те унищожава психически. Тези дървета бяха на 25 години. Аз сам ги засадих, грижих се за тях години наред, поливах ги, подрязвах ги. Грижих се за тях като за свои деца“, казва Вади Алкам, чиято маслинова плантация е била почти изцяло унищожена от израелски заселници.

Важен поминък за палестинците

За много палестинци маслиновите дървета и добивът на зехтин са важен и почти единствен източник на доходи. Дърветата растат бавно и дават плод едва след години. Насажденията символизират и дълбоката привързаност на палестинците към земята им, която израелските заселници искат за себе си.  

„Те секат дърветата, защото виждат в тях враг – това са корените на нашия народ, наше културно наследство. За нас маслиновите дървета са благословени. А това, което се случва в Турмус Айя, се разиграва във всички палестински села и градове. Навсякъде, където има маслинови дървета, има и нощни нападения“, казва за ДВ Уади Алкам.

Спокойствието по тези места е рядко изключение.

Източник: Deutsche Welle    
