Български ученици спечелиха четири медала по астрофизика

Б ългарски ученици спечелиха четири медала от Младежката международна олимпиада по астрономия и астрофизика (IOAAjr), която се състоя в град Пятра Нямц, Румъния. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

В състезанието участваха 108 ученици от 19 страни, които премериха знания и умения в два тура - теоретичен и наблюдателен.

Български ученици спечелиха пет медала на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика

Теоретичният тур включваше девет задачи, обхващащи теми от орбитална механика, сферична тригонометрия, затъмнения, звездна астрономия и екзопланети.

В наблюдателния тур участниците показаха умения по разчитане на звездни карти и за работа с телескоп.

Българският отбор спечели три сребърни и един бронзов медал. Отличените ученици са Марина Маринова от девети клас в Математическата гимназия (МГ) "Баба Тонка" в Русе - сребърен медал, Лев Беленкий от девети клас в МГ "Д-р Петър Берон" във Варна - сребърен медал, Виктор Кожухаров от осми клас в Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) "Акад. Любомир Чакалов" в София - сребърен медал, Огнян Добрев от девети клас в МГ "Д-р Петър Берон" във Варна - бронзов медал.

Българчета със сребърни медали на олимпиада на ЕС

Ръководители на отбора са Ева Божурова от Народната астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник" във Варна и Александър Куртенков от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при Българската академия на науките.