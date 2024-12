Български треньорки сурово наказани за насилие над гимнастички

Б ългарките Марияна Василева и дъщеря ѝ - Сияна, бяха наказани от Дисциплинарната комисия на Фондацията по етика към международната федерацията по художествена гимнастика (Gymnastics Ethics Foundation, GEF). Причината е тормоз над състезателки, предава БГНЕС.

Двете работят от години в Азербайджан. Оказва се, че ползвали скандални методи, включващи физическо и психическо насилие.

Мариана Василева е бивш национален треньор на ансамбъла на бившата съветска република, а към момента изпълнява длъжността заместник-министър на спорта, на който бе назначена лично от президента Алхам Алиев. На поста й като наставник я наследи Сияна.

Случаите са от началото на 2020 година, когато и двете са работели като треньорки. Официалните жалби са постъпили в GEF през юли 2020 г., а през 2023-а Фондацията е открила дисциплинарно производство срещу Василеви за физическо и психическо насилие спрямо гимнастички. Към делото са включени също така треньорката Евгения Виляева, съдийката Наталия Буланова - спортен директор в азербайджанската федерация, както и цялата федерация по гимнастика на страната.

Фондацията по етика към международната федерацията по художествена гимнастика (Gymnastics Ethics Foundation, GEF) налага следните санкции:

Мариана Василева-Тотева - за жестоко отношение и физическо насилие срещу гимнастички; задължаване да тренират, когато те не са били в състояние, подлагайки на риск тяхното благополучие и здраве; за удържане на финансови награди от гимнастички; и за лишаване от връзката със семействата им:

- отстраняване от участие във всякакви прояви на Международната федерация по гимнастика (Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) и други международни състезания за 8 години;

- доживотна забрана да е главен треньор в която и да е федерация, свързана с FIG;

- преди всякакво завръщане в спорта да премине 3-месечно обучение по техника на безопасна работа, според изискванията на FIG;

- отнемане на диплома "Почетен треньор", връчен ѝ от FIG през 2019 г.

Сияна Василева - за удряне на гимнастичка с телефон:

- отстраняване от всякакви мероприятия ни FIG и други международни състезания за 18 месеца, като санкцията се отлага с три години;

- за да стане това отлагане тя трябва да премине и да завърши по удовлетворителен начин обучение по правилните практики, отнасящи се до поведенческа осведоменост и защита на децата и младежите, както и да премине 12-месечен период на наблюдение от страна на лица, одобрени от GEF.

By FAR the most severe sanctions because of gymnast abuse.



Mariana Vasileva banned for 8 yrs and got a life ban from head coaching. Siyana Vasileva (the athlete rep at FIG!) banned for 18 month, sentence suspended. AGF banned 6 months, sentence suspendedhttps://t.co/uHgE1J6Xiz