Българинът, обвинен за убийството на преподавател от Бъркли, се призна за съучастник

Б ългаринът, който вчера бе арестуван от гръцката полиция за убийството на преподавател от Калифорнийския университет в Бъркли, призна, че е помогнал на извършителя на убийството, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Greek authorities have charged five individuals, including the ex-wife of UC Berkeley professor Przemyslaw Jeziorski, in connection with his murder on July 4 in Athens. Jeziorski, 43, a marketing professor at UC Berkeley’s Haas School of Business, was shot five times in the chest… pic.twitter.com/aJp3ox4IM1 — Xtagrams (@xtagrams) July 17, 2025

По-рано този месец преподавателят бе застрелян в предградие в Атина. В сряда гръцката полиция арестува бившата съпруга на убития, нейния партньор, както и двама албански и един български гражданин във връзка с инцидента, който се е случил на 4 юли в североизточното атинско предградие Агия Параскеви. По данни на гръцката полиция партньорът на жената е признал, че е стрелял по преподавателя, който е 43-годишен полски гражданин.

Българин е задържан в Гърция за съучастие в убийство

Според показанията на българина в деня на убийството партньорът на жената е възнамерявал да „сплаши“ бившия ѝ съпруг с цел той да „отстъпи от въпроси, свързани с попечителството на техните деца“. В показанията се посочва още, че мъжът е дал мобилния си телефон и ключовете от колата си на българина и след извършването на убийството е предложил по 50 000 евро на него и двамата албанци, за да му помогнат.

UC BERKELEY PROFESSOR KILLED IN GREECE



Przemyslaw Jeziorski, 43, an associate professor of marketing at the Haas School of Business, was killed July 4 in a suburb of Athens. He had traveled there to pick up his twins, according to friends and family.



Media reports say as… pic.twitter.com/OSKKd3IvpJ — Betty Yu (@bett_yu) July 14, 2025

Очаква се тази седмица на заподозрените да бъдат повдигнати официално обвинения, които предстои да бъдат оповестени. Гръцките власти не съобщиха имената на предполагаемо замесените в инцидента лица.

Шок в Атина: Маскиран убиец застрелва професор посред бял ден

43-годишният Пржемислав Ежорски е бил прострелян пет пъти в гърдите и шията от близко разстояние близо до дома на бившата си съпруга в предградие на Атина на 4 юли, според полската новинарска телевизия TVP World.

Полицията съобщава, че той е починал на място.

Berkeley Haas mourns the sudden loss of professor Przemyslaw Jeziorski, passionate teacher and leading marketing scholar.



Read more: https://t.co/BSdz7mkJlo pic.twitter.com/WZ40O5hMwh — Haas School of Business (@BerkeleyHaas) July 14, 2025

Заподозреният избягал пеша от местопрестъплението, съобщи New York Post.

Ежорски, който от 8 години е професор в бизнес училището Haas в Бъркли, е бил в Гърция, за да присъства на изслушване за попечителство над двете си деца, съобщава ABC 7.

„Нашето семейство е съкрушено и правим всичко възможно, за да гарантираме, че правосъдието ще възтържествува“, написа брат му Лукаш Ежорски на европейската страница за групово финансиране WhyDonate.