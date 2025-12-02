България

ЕК одобри частично плащане на 1,6 млрд. евро по ПВУ за България

Средствата са предназначени да подкрепят икономическия растеж и конкурентоспособността на страната

2 декември 2025, 12:28
ЕК одобри частично плащане на 1,6 млрд. евро по ПВУ за България
Източник: БТА

Е вропейската комисия (ЕК) съобщи, че одобрява искането на България за изплащане на 1,6 милиарда евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), предназначени да подкрепят икономическия растеж и конкурентоспособността на страната.

След третото искане за плащане, подадено от България на 1 октомври, ЕК е установила, че страната е изпълнила 22 реформи и 19 инвестиции в полза на гражданите и бизнеса. Те обхващат ключови области като цифровия преход, зеления преход, научните изследвания и иновациите, здравеопазването, социалната закрила, устойчивия транспорт и модернизацията на предприятията. По данни на комисията България е изпълнила успешно 48 от общо 50 етапа и цели, включени в третото искане за плащане.

Според ЕК положителната оценка е важна стъпка към отпускането на европейските средства, които подпомагат усилията на страната за икономическо възстановяване и устойчивост. Сред водещите мерки по третото искане са забраната за нови инсталации за производство на електроенергия от въглища или лигнитни въглища, ограничаване на годишните емисии на CO₂ за съществуващите мощности, развитие на възобновяеми енергийни източници за производство и съхранение на електроенергия и повишаване на привлекателността на здравната професия.

Два етапа – създаването на орган за борба с корупцията и влизането в сила на правни актове, свързани с наказателното производство и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор – все още не са изпълнени задоволително, отбелязва комисията. Затова ЕК предлага временно задържане на част от плащането, като подчертава, че този механизъм позволява на държавите членки да получават средства за изпълнените етапи, докато работят по неизпълнените.

ЕК е изпратила предварителната си оценка до Икономическия и финансов комитет (ИФК), който разполага с четири седмици за становище. След това комисията може да приеме решение за плащане. България е уведомена за причините, поради които два етапа се оценяват като незавършени, и разполага с един месец да отговори. Ако оценката бъде потвърдена, временното задържане ще остане в сила. Страната ще има шест месеца да предприеме необходимите действия, след което останалата част от средствата може да бъде освободена.

Плащането на България за вече одобрените етапи и цели може да се извърши след положително становище на ИФК и приемане на решение за плащане от ЕК. Българският ПВУ включва мерки за инвестиции и реформи, финансирани с 6,17 милиарда евро безвъзмездни средства от ЕС, се посочва в съобщението.

Източник: Кореспондент на БТА в Брюксел Николай Желязков    
Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи
Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи
Преди 3 дни

Преди 3 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Преди 3 дни

Преди 3 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Преди 3 дни

Преди 3 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Преди 3 дни

Преди 3 дни

ISW: Русия най-вероятно ще отхвърли мирното предложение

ISW: Русия най-вероятно ще отхвърли мирното предложение

Свят Преди 24 минути

Срещата между руския президент Владимир Путин и Стив Уиткоф, специален пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще се състои във вторник, 2 декември. Според Дмитрий Песков, Путин и Уиткоф ще се срещнат през втората половина на деня

Кола блъсна и уби жена на пешеходна пътека в Пазарджишко, шофьорът избяга

Кола блъсна и уби жена на пешеходна пътека в Пазарджишко, шофьорът избяга

България Преди 35 минути

По-късно разследващите установили, че мъжът, причинил катастрофата, е 28-годишен жител на Якоруда, той е намерен и задържан

Експерт: Дръжте в кеш по 100 евро на член от семейството

Експерт: Дръжте в кеш по 100 евро на член от семейството

България Преди 1 час

„Да, има лоши инвестиции и това е липсата на инвестиция“, казва финансовият консултат Преслав Китипов

Песков: Русия е готова за мир, но всички цели на „специалната военна операция“ трябва да се изпълнят

Песков: Русия е готова за мир, но всички цели на „специалната военна операция“ трябва да се изпълнят

Свят Преди 1 час

Говорителят на Кремъл направи изявлението си на брифинг за индийските медии преди срещата на върха Русия-Индия в Ню Делхи

Върнаха за ново разглеждане делото за убийството на Евгения, намерена в куфар

Върнаха за ново разглеждане делото за убийството на Евгения, намерена в куфар

България Преди 1 час

Съпругът на жената Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров получиха доживотни присъди през февруари

274 са новорегистрираните случаи на ХИВ в България през 2025 г.

274 са новорегистрираните случаи на ХИВ в България през 2025 г.

България Преди 1 час

Данните са на Министерство на здравеопазването за състоянието на ХИВ епидемията в България

Ла Тоя Джексън шокира със слабата си фигура (СНИМКИ)

Ла Тоя Джексън шокира със слабата си фигура (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

Миналият месец певицата сподели загадъчно видео от лекарски кабинет, но не разкри защо се нуждае от медицинска грижа

Ейми Шумър направи шокиращо признание за "трудния" си сексуален живот

Ейми Шумър направи шокиращо признание за "трудния" си сексуален живот

Любопитно Преди 1 час

„Но си правим много ролеви игри, като аз винаги избирам една и съща роля. Винаги казвам: „Добре, аз съм в кома“, сподели актрисата

Публично екзекутираха мъж за убийството на съпругата му в Иран

Публично екзекутираха мъж за убийството на съпругата му в Иран

Свят Преди 1 час

Съпругът се е опитал да направи така, че смъртта на жената да изглежда като естествена. Властите съобщиха, че опитите му са се провалили.

„Бяла стая“, черни изводи - след смъртта на полицай експерти говорят за системна криза

„Бяла стая“, черни изводи - след смъртта на полицай експерти говорят за системна криза

България Преди 1 час

Националната следствена служба обяви, че въвежда нов метод за разследване на тежки пътнотранспортни произшествия – т.нар. „бяла стая“, в която ще бъдат изследвани автомобилите, участвали в катастрофи

<p>Съветът за съвместно управление се събра на извънредно заседание</p>

Съветът за съвместно управление се събра на извънредно заседание в НС

България Преди 1 час

Това стана ясно след като МС предложи на парламента да приеме решение за оттегляне на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

Ограничават движението на камиони около Коледа и Нова година по магистралите у нас

Ограничават движението на камиони около Коледа и Нова година по магистралите у нас

България Преди 2 часа

,

Предлагат да се забрани стресът на работа

Свят Преди 2 часа

10 000 смъртни случая годишно са заради "прегаряне"

Жена почина „неочаквано и необяснимо“, мъжът ѝ я разчленил

Жена почина „неочаквано и необяснимо“, мъжът ѝ я разчленил

Свят Преди 2 часа

Това е защитната теза на Брайън Уолш, обвинен, че е разчленил 39-годишната си съпруга, с която има три деца, около Нова година 2023 г. По това време Ана имала извънбрачна връзка, а двойката имала финансови проблеми заради присъдата на Уолш за продажба на фалшиви картини на Анди Уорхол

Тежка катастрофа край Шумен, загина млада жена

Тежка катастрофа край Шумен, загина млада жена

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в близост до разклона за Коньовец

<p>Валери Божинов на протеста: Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там</p>

Валери Божинов на протеста: Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там

България Преди 2 часа

Бившият футболист и български национал Валери Божинов присъства на мащабния протест в центъра на София в понеделник вечерта

8 удивителни неща, които кучетата мигновено усещат у хората

dogsandcats.bg

Безопасно ли е да даваме на кучето кашкавал

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Гергана и Маргарита от „Клетката“ – две актриси с Edna история

Edna.bg

Украсяваме дома в Барби стил (СНИМКИ)

Edna.bg

Микел Артета: Трябва да сме зверове срещу Брентфорд

Gong.bg

Силвия Радойска: Ще продължавам да се боря

Gong.bg

ПП-ДБ внася вот на недоверие, ако правителството не подаде оставка тази седмица

Nova.bg

71 души са задържани след протеста в центъра на София

Nova.bg