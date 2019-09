Т ежки наводнения заляха райони в Източна Испания след най-проливните дъждове в историята на много от засегнатите места. Брат и сестра загинаха.

„Бе потвърдена смъртта на двама души”, съобщиха в Туитър спешните служби на автономната област Кастилия -Ла Манча. Автомобилът на жертвите е бил отнесен от придошлите води в Каудете. Загиналият мъж е бил на 61, а сестра му - на 51 години.

Според испанската метеорологична служба това са едни от най-проливните дъждове в историята на Испания.

Спасителните екипи успяха да измъкнат от потопа трима души. Единият е бил изваден с хеликоптер от придошлите води край Каудете. Четирима полицаи бяха ранени при спасителната операция.

Severe #flooding in Vega Baja, #Spain this morning 12th of September! Report via Meteo reporter storm; #severeweather #ExtremeWeather pic.twitter.com/5Bkzuo9K09

Бурята преминава в четвъртък и петък над средиземноморските крайбрежни региони на Валенсия, Аликанте и Мурсия.

Очаква се количеството дъжд да достигне 90 литра на квадратен метър за час. Над някои от засегнатите райони се изляха 400 литра на квадратен метър.

Нивото на малката река Клариано, която тече край Валенсия, се повиши с 9 метра за 2 часа. Много пътища и мостове са затворени за движение.

Властите във Валенсия отмениха учебните занятия за над 255 000 ученици. В Мурсия също затвориха училищата и местния университет.

Significant flooding on the River Clariano near Valencia SE Spain today after 250mm of rain fell in some places.pic.twitter.com/muQDEHio6j