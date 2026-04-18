Рядка слънчева буря с продължителност от четири дни удря Земята

А ко през този уикенд се почувствате така, сякаш не сте "заредили батерията си", не бързайте да обвинявате кафето или недоспиването. Причината е на около 150 милиона километра от Земята - Слънцето, което започва рядко срещано космическо явление с потенциални ефекти между 17 и 20 април. Според изданието RBC-Украйна става дума за слънчева буря от по-висок клас, която може да повлияе не само на техниката, но и на човешкото самочувствие.

Календар на "червените" дни - кога бурята ще е най-силна:

Космосът не познава почивни дни, затова се очаква продължителен период на геомагнитна активност.

17 април (петък)

Начало на "турбуленцията". Магнитното поле на Земята започна да се колебае. Хората, чувствителни към времето усещат първи симптоми като сънливост през деня и лека ментална замъгленост. K-индексът остава на ниво 4.

18-19 април (събота и неделя)

Пикът на бурята. Очаква се мощен поток от йонизирани частици, който достига т.нар. червено ниво (5-6 точки). В този период е възможно смущение в електронни системи, както и поява на главоболие без ясна причина. Организмът може да бъде под по-голямо натоварване от обичайното.

20 април (понеделник)

"Магнитен махмурлук". Бурята отслабва, но може да остави усещане за отпадналост и апатия. Началото на работната седмица може да бъде по-трудно от обикновено, затова се препоръчва по-лек режим.

Какво представлява магнитната буря?

Магнитната буря е реакция на земното магнитно поле към мощни изригвания от Слънцето. При слънчеви изригвания или коронални масови изхвърляния заредени частици достигат Земята и взаимодействат с магнитосферата.

Това може да доведе до:

колебания в геомагнитното поле;

смущения в работата на спътници;

прекъсвания на комуникации;

поява на полярни сияния.

Според някои наблюдения подобни явления могат да влияят и на човешкото състояние, особено при хора, чувствителни към промени във времето. При колебания в магнитното поле се предполага, че може да се забави микроциркулацията на кръвта, което да доведе до усещане за умора и дискомфорт.

Как може да се отрази на хората

Въпреки че научните среди все още обсъждат степента на влияние на магнитните бури върху човешкия организъм, много хора съобщават за сходни симптоми.

Най-често срещаните оплаквания включват:

внезапни главоболия и мигрени;

колебания в кръвното налягане;

болки в ставите и мускулите;

нарушения на съня (безсъние или прекомерна сънливост);

обща слабост, апатия и умора.

Най-уязвими групи:

хора, чувствителни към метеорологични промени;

хора със сърдечно-съдови заболявания;

възрастни хора и бременни жени;

хора с хронична умора или силен стрес.

Как да преминете през периода по-леко

За да избегнете сериозен дискомфорт през тези дни, се препоръчва:

Избягвайте тежка храна и алкохол - сърдечно-съдовата система е под допълнително натоварване.

Билкови чайове и хидратация - заменете кафето с чай от мента или маточина и пийте повече вода.

Повече кислород - проветрявайте помещенията редовно, дори ако не излизате навън.

Почивка и сън - избягвайте натоварващи дейности, осигурете си 8-9 часа сън и по-спокоен режим.

Според специалистите, основният фокус в този период трябва да бъде върху намаляване на стреса и поддържане на стабилен дневен ритъм.