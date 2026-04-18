Рядка слънчева буря с продължителност от четири дни удря Земята

А ко през този уикенд се почувствате така, сякаш не сте "заредили батерията си", не бързайте да обвинявате кафето или недоспиването. Причината е на около 150 милиона километра от Земята - Слънцето, което започва рядко срещано космическо явление с потенциални ефекти между 17 и 20 април. Според изданието RBC-Украйна става дума за слънчева буря от по-висок клас, която може да повлияе не само на техниката, но и на човешкото самочувствие.
Календар на "червените" дни - кога бурята ще е най-силна:
Космосът не познава почивни дни, затова се очаква продължителен период на геомагнитна активност.
- 17 април (петък)
Начало на "турбуленцията". Магнитното поле на Земята започна да се колебае. Хората, чувствителни към времето усещат първи симптоми като сънливост през деня и лека ментална замъгленост. K-индексът остава на ниво 4.
- 18-19 април (събота и неделя)
Пикът на бурята. Очаква се мощен поток от йонизирани частици, който достига т.нар. червено ниво (5-6 точки). В този период е възможно смущение в електронни системи, както и поява на главоболие без ясна причина. Организмът може да бъде под по-голямо натоварване от обичайното.
- 20 април (понеделник)
"Магнитен махмурлук". Бурята отслабва, но може да остави усещане за отпадналост и апатия. Началото на работната седмица може да бъде по-трудно от обикновено, затова се препоръчва по-лек режим.
- Какво представлява магнитната буря?
Магнитната буря е реакция на земното магнитно поле към мощни изригвания от Слънцето. При слънчеви изригвания или коронални масови изхвърляния заредени частици достигат Земята и взаимодействат с магнитосферата.
- Това може да доведе до:
- колебания в геомагнитното поле;
- смущения в работата на спътници;
- прекъсвания на комуникации;
- поява на полярни сияния.
Според някои наблюдения подобни явления могат да влияят и на човешкото състояние, особено при хора, чувствителни към промени във времето. При колебания в магнитното поле се предполага, че може да се забави микроциркулацията на кръвта, което да доведе до усещане за умора и дискомфорт.
- Как може да се отрази на хората
Въпреки че научните среди все още обсъждат степента на влияние на магнитните бури върху човешкия организъм, много хора съобщават за сходни симптоми.
- Най-често срещаните оплаквания включват:
- внезапни главоболия и мигрени;
- колебания в кръвното налягане;
- болки в ставите и мускулите;
- нарушения на съня (безсъние или прекомерна сънливост);
- обща слабост, апатия и умора.
- Най-уязвими групи:
- хора, чувствителни към метеорологични промени;
- хора със сърдечно-съдови заболявания;
- възрастни хора и бременни жени;
- хора с хронична умора или силен стрес.
- Как да преминете през периода по-леко
- За да избегнете сериозен дискомфорт през тези дни, се препоръчва:
- Избягвайте тежка храна и алкохол - сърдечно-съдовата система е под допълнително натоварване.
- Билкови чайове и хидратация - заменете кафето с чай от мента или маточина и пийте повече вода.
- Повече кислород - проветрявайте помещенията редовно, дори ако не излизате навън.
- Почивка и сън - избягвайте натоварващи дейности, осигурете си 8-9 часа сън и по-спокоен режим.
Според специалистите, основният фокус в този период трябва да бъде върху намаляване на стреса и поддържане на стабилен дневен ритъм.