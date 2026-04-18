Рядка слънчева буря с продължителност от четири дни удря Земята

​Вашите кръвоносни съдове са под "атака", защо 18 -19 април изискват максимална почивка

18 април 2026, 10:07
Рядка слънчева буря с продължителност от четири дни удря Земята
А ко през този уикенд се почувствате така, сякаш не сте "заредили батерията си", не бързайте да обвинявате кафето или недоспиването. Причината е на около 150 милиона километра от Земята - Слънцето, което започва рядко срещано космическо явление с потенциални ефекти между 17 и 20 април. Според изданието RBC-Украйна става дума за слънчева буря от по-висок клас, която може да повлияе не само на техниката, но и на човешкото самочувствие.

Календар на "червените" дни - кога бурята ще е най-силна:

Космосът не познава почивни дни, затова се очаква продължителен период на геомагнитна активност.

  • 17 април (петък)

Начало на "турбуленцията". Магнитното поле на Земята започна да се колебае. Хората, чувствителни към времето усещат първи симптоми като сънливост през деня и лека ментална замъгленост. K-индексът остава на ниво 4.

  • 18-19 април (събота и неделя)

Пикът на бурята. Очаква се мощен поток от йонизирани частици, който достига т.нар. червено ниво (5-6 точки). В този период е възможно смущение в електронни системи, както и поява на главоболие без ясна причина. Организмът може да бъде под по-голямо натоварване от обичайното.

  • 20 април (понеделник)

"Магнитен махмурлук". Бурята отслабва, но може да остави усещане за отпадналост и апатия. Началото на работната седмица може да бъде по-трудно от обикновено, затова се препоръчва по-лек режим.

  • Какво представлява магнитната буря?

Магнитната буря е реакция на земното магнитно поле към мощни изригвания от Слънцето. При слънчеви изригвания или коронални масови изхвърляния заредени частици достигат Земята и взаимодействат с магнитосферата.

  1. Това може да доведе до:
  • колебания в геомагнитното поле;
  • смущения в работата на спътници;
  • прекъсвания на комуникации;
  • поява на полярни сияния.

Според някои наблюдения подобни явления могат да влияят и на човешкото състояние, особено при хора, чувствителни към промени във времето. При колебания в магнитното поле се предполага, че може да се забави микроциркулацията на кръвта, което да доведе до усещане за умора и дискомфорт.

  • Как може да се отрази на хората

Въпреки че научните среди все още обсъждат степента на влияние на магнитните бури върху човешкия организъм, много хора съобщават за сходни симптоми.

  1. Най-често срещаните оплаквания включват:
  • внезапни главоболия и мигрени;
  • колебания в кръвното налягане;
  • болки в ставите и мускулите;
  • нарушения на съня (безсъние или прекомерна сънливост);
  • обща слабост, апатия и умора.
  1. Най-уязвими групи:
  • хора, чувствителни към метеорологични промени;
  • хора със сърдечно-съдови заболявания;
  • възрастни хора и бременни жени;
  • хора с хронична умора или силен стрес.
  • Как да преминете през периода по-леко
  1. За да избегнете сериозен дискомфорт през тези дни, се препоръчва:
  • Избягвайте тежка храна и алкохол - сърдечно-съдовата система е под допълнително натоварване.
  • Билкови чайове и хидратация - заменете кафето с чай от мента или маточина и пийте повече вода.
  • Повече кислород - проветрявайте помещенията редовно, дори ако не излизате навън.
  • Почивка и сън - избягвайте натоварващи дейности, осигурете си 8-9 часа сън и по-спокоен режим.

Според специалистите, основният фокус в този период трябва да бъде върху намаляване на стреса и поддържане на стабилен дневен ритъм.

ПСС предупредиха туристите - може да затънете в снега в планините

ПСС предупредиха туристите - може да затънете в снега в планините

Не са подходящи условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба

<p>Тръмп направи рязък завой -&nbsp;удължи изключението за руски петрол</p>

САЩ удължи с месец изключението за руския петрол

Министерството на финансите разреши сделки за вече натоварени танкери до 16 май

"Ще хвърляме бомби отново" - Тръмп заплаши Техеран

"Ще хвърляме бомби отново" - Тръмп заплаши Техеран

Тръмп използва термина “ядрен прах”, за да говори както за запасите от обогатен уран, така и за ядрения материал

Кой има право да избира народни представители?

Кой има право да избира народни представители?

Кои са задължителните условия според Конституцията и Изборния кодекс за участие в изборите за Народно събрание на 19 април и кои групи граждани остават извън избирателните списъци

Кога и къде се публикуват избирателните списъци?

Кога и къде се публикуват избирателните списъци?

Как да се информираме за номера и адреса на избирателната ни секция

<p>Как може да гласуват избирателите, които в изборния ден се намират в лечебни заведения, домове за стари хора и други?&nbsp;</p>

Как може да гласуват избирателите, които в изборния ден се намират в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги?

Организация на вота в болници и социални заведения: Как гласуват настанените в специализирани институции на 19 април

Кафето няма да ви спаси: 3 важни факта за ниското кръвно, които ще ви изненадат

Кафето няма да ви спаси: 3 важни факта за ниското кръвно, които ще ви изненадат

Защо цифрите на апарата не са най-важни, как тялото ни пренасочва кръвта към стомаха след хранене и каква е истината за ефекта на кофеина? Научете кога ниското кръвно е просто особеност и кога се превръща в реален риск за здравето, изискващ внимание

Любов или пълен контрол? 4 знака, че перфектното родителство всъщност вреди на детето

Любов или пълен контрол? 4 знака, че перфектното родителство всъщност вреди на детето

Парадоксът е, че детето няма нужда от безгрешен родител. То има нужда от жив, автентичен човек, който може да сгреши, но въпреки това предлага безусловна подкрепа

Дъжд, гръмотевици и вятър в деня за размисъл

Дъжд, гръмотевици и вятър в деня за размисъл

Минималните температури ще са предимно между 5° и 10°

Батериите са ахилесовата пета на смартфоните

Батериите са ахилесовата пета на смартфоните

Модерните телефони изобилстват от мощен хардуер - бързи процесори, много памет, AI изчисления, камери. Батерията обаче продължава да е слабото място, като според ново проучване 60% от европейците зареждат устройството си повече от веднъж на ден

Избори 2026: Всичко, което трябва да знаете, преди да гласувате на 19 април

Избори 2026: Всичко, което трябва да знаете, преди да гласувате на 19 април

Кога започва и кога приключва изборният ден, какви документи да подготвим и как да не направим бюлетината си недействителна

Екзитпол: Какво всъщност означава думата, която всички ще чуваме в неделя вечер?

Защо данните от екзитполовете не са окончателни резултати и как социолозите успяват да предскажат победителя минути след края на вота

Иран: Обогатеният ни уран няма да бъде прехвърлен никъде

Иран опроверга по-ранното твърдение на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Ислямската република е дала съгласие да ги предаде

Индонезия започна мащабни учения за реакция при горски пожари

Индонезия започна мащабни учения за реакция при горски пожари

Засилената подготовка е свързана и със завръщането на природното явление "Ел Ниньо"

Гняв в Португалия: Хиляди на протест срещу закон за по-лесни уволнения

За да бъде приет законът, ще е необходима подкрепата или на лявата социалистическа опозиция, или на крайнодясната партия „Чега“

ООН предупреди за опасността от "разпадане" на Южен Судан

ООН предупреди за опасността от "разпадане" на Южен Судан

