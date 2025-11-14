Д олната камара на германския парламент - Бундестагът, подобри рекорда си за най-продължително заседание за настоящия законодателен период, съобщи ДПА.
Пленарната сесия, която започна в 09:00 часа вчера сутринта, приключи в 01:42 часа днес, когато заместник-председателят на Бундестага Омид Нурипур най-накрая сложи край на заседанието.
Plötzlich und unerwartet: Nächtlicher Hammelsprung! Wir haben aufgrund des relativ leeren Plenums die Beschlussfähigkeit angezweifelt. Vorher aber noch eine ebenso ungeplante namentliche Abstimmung, von der CDU beantragt, damit sie mehr Zeit haben, ihre Abgeordneten aus dem Bett… pic.twitter.com/B4GvvZwLPJ— Sven Wendorf (@SvenWendorf) November 13, 2025
При предишния рекорд, поставен през юни, сесията приключи в 00:29 часа през нощта.
Започналото вчера сутринта заседание беше удължено, след като парламентарната група на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" поиска проверка за кворум около полунощ.
Край на заседанието, няма кворум
За да се считат решенията на Бундестага за легитимни, в залата трябва да присъстват над 50% от 630-те законодатели.
При поименната проверка се оказа, че присъстват достатъчно депутати, за да бъдат приети промени в закона за лекарствените продукти, използвани във ветеринарната медицина.