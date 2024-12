Германският Бундестаг гласува вот на доверие на правителството

Г ерманският Бундестаг днес ще гласува вот на доверие на канцлера Олаф Шолц.

След разпадането на германската „коалиция на светофарите“ и управлението на Шолц с коалиция на малцинството, съставена от Социалдемократите и Зелените, канцлерът обеща да свика вот на доверие.

Шолц внесе официално предложението до председателя на Бундестага Бярбел Бас миналата сряда.

