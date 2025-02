Британска журналистка изчезна в Бразилия

Б ританска журналистка е изчезнала в Бразилия, съобщава Асоциацията на чуждестранните кореспонденти в страната, която призовава властите да засилят издирването.

32-годишната Шарлот Алис Пийт казала на свой приятел, че се намира в Сао Пауло на 8 февруари, но планирала да пътува до Рио де Жанейро, преди да изчезне.

Няколко дни по-късно семейството ѝ се свързало с приятеля, съобщавайки, че е загубило контакт с нея.

