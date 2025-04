Британец загина след падане от платформа за наблюдение на римски акведукт в Испания

63-годишен британец загина след падане от платформа за наблюдение с изглед към историческия акведукт на Сеговия, в централна Испания, съобщиха местните власти, цитирани от The Guardian.

В кратко изявление в събота, 12 април, официални представители описаха мъжа като британски гражданин, пристигнал в града в четвъртък, придружаван от още двама души.

DEP

British man, 63, dies after falling at Roman aqueduct in Spain

⁦@nortecastilla⁩ ⁦@ashifa_k⁩ ⁦@guardian⁩ https://t.co/p7hzOYCTab