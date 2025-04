Бомба избухна на централен булевард в Атина

И збухна бомба, поставена близо до офисите на Hellenic Train, основната железопътна компания на Гърция, в оживен район в централната част на Атина, съобщиха местните власти. Няма данни за пострадали, предава "Евронюз".

Местни медии съобщиха, че вестник и новинарски сайт са получили анонимно обаждане преди взрива в петък вечерта, като предупреждението гласяло, че пред офисите на железопътната компания е поставена бомба и ще избухне в рамките на около 40 минути.

Полицията отцепи мястото на голям булевард в гръцката столица, като блокира район с няколко бара и ресторанта.

Служители на мястото на инцидента съобщиха, че в близост до сградата на железопътната компания е била поставена чанта, съдържаща взривно устройство.

Експлозията идва на фона на широко разпространения обществен гняв заради железопътната катастрофа в Темпи през 2023 г., най-тежката в Гърция, при която загинаха 57 души, а десетки други бяха ранени, след като товарен и пътнически влак, движещи се в противоположни посоки, се сблъскаха в един и същи коловоз.

BOMB DETONATES AT ATHENS RAILWAY OFFICE: A suspected makeshift bomb exploded outside the Athens offices of Hellenic Train tonight, with no injuries reported. Greek police evacuated the building after two media organizations received warning calls that an explosive device would… pic.twitter.com/XXubcsFnqE