Боксьорът Хулио Сесар Чавес-младши задържан от имиграционните, ще бъде депортиран

М ексиканският боксьор Хулио Сесар Чавес-младши беше задържан от имиграционните служби на САЩ (ICE) само дни след нашумялата му битка с инфлуенсъра Джейк Пол в Калифорния. Според изявление на Министерството на вътрешната сигурност, публикувано в четвъртък, Чавес-младши е в процес на депортиране поради предполагаеми връзки с наркокартели и други сериозни нарушения, съобщава CNN.

