Б лизък поддръжник на руския президент Владимир Путин е бил убит при взрива в елитна жилищна сграда в столицата Москва, който избухна тази сутрин, съобщава „Нюзуик“ (Newsweek).

Става въпрос за Армен Саркисян, създател на един от паравоенните батальони на Путин.

Той е починал в интензивното отделение на московска болница, където е бил закаран след взрив на граната.

Руски държавни медии първоначално съобщиха, че Саркисян е бил ранен при опит за убийство, когато е избухнала експлозия на първия етаж на жилищна сграда, наречена „Алени платна“ на улица „Авиационная“ в Москва. Жилищният комплекс беше описан от руските медии като „елитен“.

Взривното устройство е избухнало, когато Саркисян е влязъл в сградата с охраната си. Един човек е убит, а други четирима са ранени при взрива, съобщи първоначално държавната информационна агенция ТАСС, като се позова на службите за спешна помощ.

„Целта на експлозията в жилищния комплекс „Алени платна“ е опит за убийство.

Кой го е организирал, се установява“, каза източник от правоохранителните органи за ТАСС.

