Близо 60 души са блокирани под земята след срутване мина в Китай (ВИДЕО)

Н ай-малко 57 души са блокирани под земята след срутване в каменовъглена мина в китайския автономен район Вътрешна Монголия, съобщи държавната телевизия Си Си Ти Ви, цитирана от Франс прес.

"Най-малко 57 души се водят изчезнали", на мястото са пристигнали повече от 200 спасители, посочи телевизията.

Спешните служби проучват мащабите на срутването с помощта на дронове, предаде ТАСС.

Video of the collapse of the coal mine in China's Inner Mongolia. pic.twitter.com/pvojQ9sebh