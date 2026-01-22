Край на мистерията: ДНК тест потвърди съдбата на изчезналия в Босфора плувец

Д НК-експертиза установи, че намереното в Босфора тяло е на 29-годишния руски плувец Николай Свечников. Новината бе потвърдена от полицията и адвоката на семейството.

Свечников изчезна на 24 август 2025 г. по време на международно състезание, в което взеха участие над 2500 плувци. Според очевидци той се е отклонил от маршрута си едва след 500–600 метра и не е достигнал до финала.

Откриха тялото на изчезнал руснак в Босфора

След изчезването на Свечников, близките му незабавно заминаха за Истанбул, за да предоставят проби за ДНК. Според турската агенция Ihlas Haber Ajans резултатите от съдебно-медицинската експертиза потвърдиха пълно съвпадение между пробите на тялото и образците, взети от семейството.

Адвокатът на семейството, Алперен Чакмак, съобщи: „Резултатите от ДНК-теста вече са готови и ще бъдат предоставени на семейството. Те потвърдиха, че става дума за Николай. Вероятно в четвъртък ще се проведе официалното опознаване на тялото.“

Роднините също така изразиха недоволство от някои медийни публикации, които според тях съдържали ненужни подробности. Майката и съпругата на Свечников все още са в Истанбул, като семейството обсъжда възможността за официална жалба срещу определени медии.

По-рано близките съобщиха за намерението си да съдят организаторите на състезанието, обвинявайки ги в недостатъчна грижа и съдействие по време на издирването.

Николай Свечников бе кандидат за майстор на спорта и основател на собствена школа по плуване в Москва. Участието му в Босфорския маратон бе негова стара мечта, за която той се подготвяше повече от година и стартира в отлична физическа форма.