Свят

Край на мистерията: ДНК тест потвърди съдбата на изчезналия в Босфора плувец

След изчезването на Свечников, близките му незабавно заминаха за Истанбул, за да предоставят проби за ДНК

22 януари 2026, 12:56
Край на мистерията: ДНК тест потвърди съдбата на изчезналия в Босфора плувец
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Д НК-експертиза установи, че намереното в Босфора тяло е на 29-годишния руски плувец Николай Свечников. Новината бе потвърдена от  полицията и адвоката на семейството.

Свечников изчезна на 24 август 2025 г. по време на международно състезание, в което взеха участие над 2500 плувци. Според очевидци той се е отклонил от маршрута си едва след 500–600 метра и не е достигнал до финала.

Откриха тялото на изчезнал руснак в Босфора

След изчезването на Свечников, близките му незабавно заминаха за Истанбул, за да предоставят проби за ДНК. Според турската агенция Ihlas Haber Ajans резултатите от съдебно-медицинската експертиза потвърдиха пълно съвпадение между пробите на тялото и образците, взети от семейството.

Адвокатът на семейството, Алперен Чакмак, съобщи: „Резултатите от ДНК-теста вече са готови и ще бъдат предоставени на семейството. Те потвърдиха, че става дума за Николай. Вероятно в четвъртък ще се проведе официалното опознаване на тялото.“

Роднините също така изразиха недоволство от някои медийни публикации, които според тях съдържали ненужни подробности. Майката и съпругата на Свечников все още са в Истанбул, като семейството обсъжда възможността за официална жалба срещу определени медии.

По-рано близките съобщиха за намерението си да съдят организаторите на състезанието, обвинявайки ги в недостатъчна грижа и съдействие по време на издирването.

Николай Свечников бе кандидат за майстор на спорта и основател на собствена школа по плуване в Москва. Участието му в Босфорския маратон бе негова стара мечта, за която той се подготвяше повече от година и стартира в отлична физическа форма.

Източник: БГНЕС    
Николай Свечников Босфор ДНК експертиза Плувец Изчезнал плувец Състезание по плуване Семейство Истанбул Организатори Медии
Последвайте ни
Вълчев: Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците

Вълчев: Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците

Милиардерката, която постави Виктория Бекъм на колене - коя е Никола Пелц

Милиардерката, която постави Виктория Бекъм на колене - коя е Никола Пелц

Уиткоф: В мирните преговори за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши

Уиткоф: В мирните преговори за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши

Крис Нот разкри защо той и Сара Джесика Паркър вече не са приятели

Крис Нот разкри защо той и Сара Джесика Паркър вече не са приятели

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 1 ден
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 1 ден
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 1 ден
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъгли, слаби валежи и затопляне в петък

Мъгли, слаби валежи и затопляне в петък

България Преди 25 минути

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Зоуи Кравиц смята Хари Стайлс за нейната „сродна душа“

Зоуи Кравиц смята Хари Стайлс за нейната „сродна душа“

Любопитно Преди 41 минути

Двамата бяха забелязани за първи път да се целуват и държат за ръце в Лондон и Рим през август 2025 г.

15-годишно момче загина при руска атака в Одеса

15-годишно момче загина при руска атака в Одеса

Свят Преди 59 минути

Дрон е ударил жилищен блок през нощта

<p>Европейският съюз има &quot;сериозни проблеми&quot;</p>

Навроцки: Напрежението около Гренландия не означава, че сме забравили за Украйна

Свят Преди 59 минути

Навроцки подчерта, че Съединените щати са най-важният съюзник на Полша

Рюте в Давос: Европа е в безопасност, но фокусът на НАТО трябва да остане върху Украйна

Рюте в Давос: Европа е в безопасност, но фокусът на НАТО трябва да остане върху Украйна

Свят Преди 1 час

Генералният секретар на НАТО заяви на форума в Давос, че трансатлантическият съюз остава ключов за сигурността, докато войната в Украйна продължава и Русия увеличава натиска

Мъж си поръча по куриер фалшиви 10 000 евро

Мъж си поръча по куриер фалшиви 10 000 евро

България Преди 1 час

„Драконова люлка“ се счупи и рани 14 ученици на панаир в Индия

„Драконова люлка“ се счупи и рани 14 ученици на панаир в Индия

Свят Преди 1 час

Четиринадесет ученици от местно държавно училище са ранени при инцидента

Кола блъсна 16-годишно момче на пешеходна пътека в Шумен

Кола блъсна 16-годишно момче на пешеходна пътека в Шумен

България Преди 1 час

Пострадалият младеж е откаран за преглед в болница, няма опасност за живота му

Трима убити при стрелба в Австралия, извършителят се издирва

Трима убити при стрелба в Австралия, извършителят се издирва

Свят Преди 1 час

Мъж е откаран в болница в тежко, но стабилно състояние

Автобус отнесе спирка в Пловдивско, шофьорът избяга

Автобус отнесе спирка в Пловдивско, шофьорът избяга

България Преди 1 час

Според очевидци автобусът спрял на спирката нормално, но при тръгването я ударил и напуснал мястото на катастрофата

Фил Колинс

Фил Колинс е под 24-часови медицински грижи

Свят Преди 1 час

<p>НАСА разкри ще изчезне ли гравитацията на Земята на 12 август</p>

Ще изчезне ли гравитацията на Земята на 12 август? НАСА разкри истината зад конспиративната теория

Любопитно Преди 1 час

Поддръжниците на странната теория вярваха, че през ноември 2024 г. е "изтекъл" таен документ, разкриващ т.нар. "Проект Anchor" на НАСА

Челна катастрофа в Бургаско, жена е с опасност за живота

Челна катастрофа в Бургаско, жена е с опасност за живота

България Преди 1 час

Пътният инцидент е станал между селата Чубра и Лозарево

Барън Тръмп се замеси в екшън драма - спаси приятелка от побой

Барън Тръмп се замеси в екшън драма - спаси приятелка от побой

Свят Преди 2 часа

Приятелка на Тръмп заяви пред съда, че той е спасил живота ѝ, след като се е обадил на полицията, когато видял по FaceTime как бившият ѝ приятел я напада

Ще видим ли някога срамния танц на Виктория Бекъм от сватбата на сина ѝ

Ще видим ли някога срамния танц на Виктория Бекъм от сватбата на сина ѝ

Свят Преди 2 часа

Бруклин Бекъм проговори за „унизителния“ танц с Виктория, разплакал булката му! Скрит запис крие „неуместни“ моменти, които семейството иска да унищожи. Защо синът на Дейвид Бекъм отказа да се помири и обвини майка си в саботаж?

Снимката е илюстративна

Скандал в Сливен: Реферка удари борец, намеси се и майка му

България Преди 2 часа

В разразилия се сблъсък се включи и майката на бореца, която атакува Васева

Всичко от днес

От мрежата

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg
1

Суша и бури - новото нормално в климата

sinoptik.bg
1

Зимата временно отстъпва

sinoptik.bg

„Като две капки вода” идва със Сезона-Слънце

Edna.bg

Крис Нот проговори: Сара Джесика Паркър ме нарани – това повлия на всичко

Edna.bg

Шок: 33-годишен колумбийски национал има дъщеря на 21

Gong.bg

Президентът на Азербайджан се нахвърли върху съдийството на мача с Айнтрахт

Gong.bg

Промените в Изборния кодекс влязоха извънредно в Народното събрание

Nova.bg

„Като две капки вода” идва със Сезона-Слънце

Nova.bg