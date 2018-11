„Ислямска държава“ така и не иска да изчезне. Въпреки всички усилия, бойците на групировката отказват да предадат последните територии, които държат, а силите срещу тях изглеждат все по-уморени. Политическата обстановка също идва в помощ на джихадистите, които са се окопали дълбоко в Сирийската пустиня. За липсата на висок дух сред анти-ИД силите говорят и последните събития: за последната седмица джихадистите успяха да си върнат част от изгубената територия.

Краят на октомври се оказа смъртоносен за кюрдските и арабски части в състава на подкрепените от САЩ Сирийски демократични сили (СДС). Само между 28 и 29 октомври те загубиха близо петдесет бойци на фронтовата линия при река Ефрат по границата с Ирак. Частите на „Ислямска държава“ се възползваха от разразилата се пясъчна буря, за да атакуват, без да се притесняват от американската въздушна подкрепа, заради липсата на видимост за самолетите и хеликоптерите. Резултатът е потресаващ и деморализиращ за анти-ИД коалицията.

Не по-лека е ситуацията за силите на Асад, които вече близо деветдесет дни се сражават с „Ислямска държава“ в южната провинция Суейда. След като през лятото джихадистите извършиха координирано нападение в самия град Суейда – една от крепостите на Асад – отвлякоха десетки местни жители, които днес ИД смята да използва като разменна монета за своето изтегляне. Но това изтегляне така и не се случва, нито пък Асад успява да освободи пленниците. Джихадистите дори екзекутираха няколко души, докато преговорите са в задънена улица. Така се стигна до офанзива срещу позициите на ИД, която обаче не върви по план и предизвиква недоволство сред местното население, което обвинява правителствените сили в некомпетентност. Само намесата на Москва като посредник между жителите на Суейда и проправителствените сили предотврати избухването на по-голяма криза.

Районът на основните сражения в провинция Суейда – Сафа – е известен с трудния си вулканичен терен, изпълнен с пещери и пътеки, непознати за всеки, който не е местен. Бойците на ИД се възползват от този факт и успяха да заздравят позициите си в тази част на Сирия. Така, с подкрепленията на бойците, прогонени от провинция Дараа и Дамаск по-рано тази година, „Ислямска държава“ разполага с около хиляда души добре подготвени войници.

За деветдесет дни на сражения в Суейда, Асад изгуби над 600 войници и членове на проправителствени милиции. Правителствените сили не успяват да пробият защитите на ИД, дори с помощта на дошлите като подкрепление руски части, Хизбулла и иракски милиции, подкрепени от Иран.

#Map #Update for #ISIS offensive in Hajin pocket. IS capture several villages along the Euphrates. #SDF manage to hold IS offensive at Jabal Baghuz - fight continues. N of Hajin, SDF throws in reinforcements and armored vehicles. Info via @QalaatAlMudiq @VivaRevolt @lummideast pic.twitter.com/QIeCYrQu2x