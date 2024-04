"Благодаря за инфаркта": Капак на самолетен двигател падна по време на полет (ВИДЕО)

"Благодаря за инфаркта". Това пишат в социалните мрежи ужасени пътници на самолет на Boeing, на който капакът на двигателя паднал по време на полет.

След като се откъснал капакът на двигателя се е ударил в крилото.

А случката се разиграва малко след като полетът на Southwest Airlines е излетял от Денвър, САЩ, в неделя.

Пътниците са заснели видео от местата си до прозореца, докато част от самолета 737-800 се е откъснала.

@SouthwestAir Flight 3695. Thanks for the heart attack this morning! pic.twitter.com/IMbokjLcNU