Бивш рапър стана премиер на Непал

Б алендра Шах положи клетва днес като министър-председател на Непал, предаде Франс прес. Неговата центристка Национална независима партия ("Ращрия Сватантра") спечели парламентарните избори, произведени на 5 март.

Rapper-turned-politician Balendra Shah was sworn in as prime minister of Nepal, tasked with restoring political stability and creating jobs in the poor Himalayan nation long troubled by fragile governments and weak growth prospects

Tридесет и петгодишният бивш рапър и строителен инженер стана популярен като кмет на столицата Катманду. Неговата партия спечели предсрочните избори, свикани след кървавите протести през септември 2025 г., известни като "революцията на поколението Зет", довели до падането на предишното правителство и разпускането на парламента.

По време на церемонията пред президента на Непал Рам Чандра Паудел новият премиер Шах се появи облечен в черно и с тъмни очила. Той се закле, че ще "спазва Конституцията" и ще "изпълнява лоялно задълженията си като министър-председател".

Китай поздрави Непал по повод полагането на клетва на новия премиер на страната и отбеляза, че ще подкрепя хималайския си съсед в отстояването на неговата независимост, суверенитет и териториална цялост, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на китайското външно министерство.