Без затвор за полицай, причинил смъртта на 95-годишна жена с електрошок

Б ивш полицай избегна време зад решетките след като използваелектрошоково оръжие (Taser) срещу 95-годишна жена със симптоми на деменция в дом за възрастни хора в Австралия, което доведе до смъртта ѝ, предаде ВВС.

Кристиан Уайт заяви, че е прибегнал до оръжието, за да предотврати "насилствена конфронтация", след като открил Клеър Ноуланд дезориентирана и въоръжена с малък кухненски нож през май 2023 г.

Въпреки това, през ноември миналата година съдебните заседатели го признаха за виновен в непредумишлено убийство, като прокурорите аргументираха, че действията му спрямо възрастната жена, която по-късно почина от получените наранявания, са били "крайно непропорционални".

Случаят предизвика силно обществено недоволство, а съдията заяви, че делото е "безпрецедентно" в неговата почти двадесетгодишна кариера.

При произнасянето на присъдата във Върховния съд на Нов Южен Уелс (NSW) в петък, съдия Иън Харисън определи действията на Уайт в дома за възрастни хора Yallambee Lodge в град Кума, близо до Канбера, като "ужасна грешка".

"Очевидната истина е, че г-жа Ноуланд беше крехка и объркана 95-годишна жена, която не представляваше реална заплаха в какъвто и да било смисъл", заяви съдията.

"Простият, но трагичен факт е, че г-н Уайт напълно – и според една от възможните гледни точки, необяснимо – е преценил грешно и е разчел неправилно динамиката на ситуацията", добави той.

По време на процеса стана ясно, че Уайт е бил извикан в дома за възрастни хора около 04:00 часа на 17 май 2023 г., след като Ноуланд била забелязана да обикаля из помещенията с два ножа.

Записите от телесната камера на полицая показват, че той я е предупредил да пусне ножовете, след което е насочил оръжието си към нея, казал е "Bugger it" ("Ма*ната му") и е стрелял. Жената паднала, удряйки си главата, което довело до фатален мозъчен кръвоизлив.

Защитата представи свидетелски показания от парамедик и полицейски партньор на Уайт, които заявиха, че Ноуланд ги е накарала да се почувстват застрашени.

Прокурорите обаче изтъкнаха, че възрастната жена, която тежала под 48 кг и се придвижвала с проходилка, не е представлявала реална опасност. Те подчертаха, че Уайт е прибeгнал до използването на оръжието само три минути след първия контакт с нея.

На заседание за определяне на присъдата миналия месец семейството на Ноуланд заяви, че "неразбираемите" и "нечовешки" действия на Уайт са променили живота им завинаги.

"До ден днешен съм травматизиран от този безсърдечен и страхлив акт", каза Майкъл Ноуланд, най-големият син на Клеър, пред съда.

По-рано Уайт свидетелства, че не е очаквал Ноуланд да бъде "значително ранена" и че е "опустошен" от нейната смърт.

В извинително писмо до семейството ѝ, той написа: "Дълбоко съжалявам за действията си и тежките последици, които те причиниха, не само на г-жа Ноуланд, но и на вашето семейство и на по-широката общност".

Съдия Харисън реши, че лишаване от свобода не е необходимо, като взе предвид факта, че Уайт вече е загубил работата си, е отхвърлен от местната общност и не представлява риск от повторно престъпление. Той добави, че бившите полицаи често са изложени на сериозни рискове в затвора.

Вместо това Уайт бе осъден на двугодишна заповед за обществено поправително поведение, което на практика представлява пробация, както и 425 часа общественополезен труд.

След присъдата Майкъл Ноуланд изрази разочарованието на семейството:

"Леко наказание, за човек, който уби майка ни", каза той. "Много, много е трудно да се приеме това. Справедливост и равнопоставеност – това е всичко, което искахме".

Смъртта на г-жа Ноуланд предизвика глобално възмущение и привлече вниманието към практиките за използване на сила от полицията на NSW.

Уайт служи в редиците на полицията на NSW в продължение на 12 години, преди да бъде уволнен след осъждането си.

Комисар Карън Уеб определи случая като "ужасна трагедия, която не трябваше да се случва", но подчерта, че използването на електрошокови оръжия и процедурите за обучение на полицията остават адекватни.