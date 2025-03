Белият дом търси възможности за облекчаване на санкциите срещу Русия

С ъединените щати изготвят план за потенциално облекчаване на американските санкции срещу Русия, съобщи агенция Ройтерс.

Това става на фона на стремежите на Доналд Тръмп да възстанови връзките на Вашингтон с Москва и да сложи край на войната в Украйна, твърдят източници на агенцията.

САЩ спират временно военната помощ за Украйна

