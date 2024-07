„Бащата на британския блус“ почина на 90 години

Д жон Мейъл, британският блус музикант, чиято група беше тренировъчна база за Ерик Клептън, Мик Флийтууд и много други суперзвезди, почина на 90 години.

В изявление на страницата на Мейъл в Instagram се казва, че той е починал в понеделник в дома си в Калифорния.

„Здравните проблеми, които принудиха Джон да прекрати епичната си кариера, най-накрая доведоха до мир за един от най-великите воини на пътя в света“, се казва в публикацията.

Мейъл е признат за подпомагане на развитието на английския възприятие на градския, чикагски стил ритъм енд блус, който играе важна роля във възраждането на блуса в края на 60-те години.

По различно време неговата група Bluesbreakers включва Клептън и Джак Брус, по-късно от Cream; Мик Флийтууд, Джон Макви и Питър Грийн от Fleetwood Mac, Мик Тейлър, който свири пет години с "Ролинг Стоунс", Харви Мандел и Лари Тейлър от Canned Heat и Джон Марк и Джон Алмънд, които сформират групата "Марк-Алмънд".

Въпреки че Мейъл така и не се доближи до славата на някои от своите знаменити възпитаници, той все още свиреше в края на 80-те.

„Никога не съм имал хитов запис, никога не съм печелил награда "Грами" и Rolling Stone никога не са правили парче за мен“, каза той в интервю за Santa Barbara Independent през 2013 г. „Все още съм ъндърграунд изпълнител“.

Мейъл често е наричан "бащата на британския блус", но когато се премества в Лондон през 1962 г., той се стреми да попие блус сцената, водена от Алексис Корнър и Сирил Дейвис.

