Автобус се вряза в група ученици в Китай, има 11 жертви

А втобус се блъсна в група ученици и родители пред училище в Източен Китай във вторник, убивайки най-малко 11 души, съобщи местната полиция.

Тринадесет други бяха ранени, когато превозното средство, превозващо ученици, се отклони в тълпата пред портата на училище в Тайан, град в източната провинция Шандонг. Шестима родители и петима ученици бяха убити, а един от ранените беше в критично състояние, се казва в изявлението на полицията в окръг Донгпинг.

Замесеният шофьор е задържан от полицията, а причината за инцидента в момента се разследва, се казва в изявлението.

At least 11 people died and 13 were injured after a school bus drove through a crowd outside a middle school in the eastern Chinese province of Shandong Tuesday morning. The driver of the bus has been detained and the cause of the incident is under investigation. (Photo: Weibo) pic.twitter.com/YtgYWAZyjK