Атракцион дерайлира в Лисабон, загинали и много ранени

Н ай-малко трима души загинаха, след като популярният сред туристите фуникулер „Глория“ в Лисабон дерайлира и се разби, а около 20 души бяха ранени, съобщиха службите за спешна помощ в Португалия.

Кадри от мястото на инцидента показват, че фуникулерът, който превозва хора нагоре и надолу по хълм в португалската столица, е практически унищожен, а спасителите изваждат хора от останките.

Все още не е ясно какво е причинило катастрофата.

Фуникулeрът „Глория“ в Лисабон е голямо релсово съоръжение, подобно на трамвай. То се състои от два вагона, прикрепени към теглещо въже, което се навива ​​около макара в горната част на релсите. Всеки вагон осигурява тяга чрез електрически двигател. Въжето свързва двата вагона, позволявайки им да се движат едновременно нагоре и надолу по стръмния хълм, като всеки от тях действа като противотежест за другия.