Свят

Атракцион дерайлира в Лисабон, загинали и много ранени

Все още не е ясно какво е причинило катастрофата

3 септември 2025, 22:27
Атракцион дерайлира в Лисабон, загинали и много ранени
Източник: EPA/БГНЕС

Н ай-малко трима души загинаха, след като популярният сред туристите фуникулер „Глория“ в Лисабон дерайлира и се разби, а около 20 души бяха ранени, съобщиха службите за спешна помощ в Португалия.

Кадри от мястото на инцидента показват, че фуникулерът, който превозва хора нагоре и надолу по хълм в португалската столица, е практически унищожен, а спасителите изваждат хора от останките.

Все още не е ясно какво е причинило катастрофата.

Фуникулeрът „Глория“ в Лисабон е голямо релсово съоръжение, подобно на трамвай. То се състои от два вагона, прикрепени към теглещо въже, което се навива ​​около макара в горната част на релсите. Всеки вагон осигурява тяга чрез електрически двигател. Въжето свързва двата вагона, позволявайки им да се движат едновременно нагоре и надолу по стръмния хълм, като всеки от тях действа като противотежест за другия.

Източник: istock/Getty Images
Източник: БГНЕС    
инцидент Лисабон
Последвайте ни
Атракцион дерайлира в Лисабон, загинали и много ранени

Атракцион дерайлира в Лисабон, загинали и много ранени

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Трамвай и тролейбус се сблъскаха насред София

Трамвай и тролейбус се сблъскаха насред София

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
10 от най-дребните породи котки

10 от най-дребните породи котки

dogsandcats.bg
Трети инцидент с трамвай днес в София
Ексклузивно

Трети инцидент с трамвай днес в София

Преди 23 часа
Деца се качиха на строителен кран в София
Ексклузивно

Деца се качиха на строителен кран в София

Преди 1 ден
Тръмп: Много съм разочарован от Путин
Ексклузивно

Тръмп: Много съм разочарован от Путин

Преди 1 ден
Нов удар срещу опозицията в Турция
Ексклузивно

Нов удар срещу опозицията в Турция

Преди 23 часа

Виц на деня

– Зетко, защо си с толкова кисела физиономия? – Защото си тук от два дни, а багажът ти изглежда като за два месеца...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нов протест на "Правосъдие за всеки"

Нов протест на "Правосъдие за всеки"

България Преди 1 час

Организаторите са против оставането на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор

Тръмп и Зеленски ще говорят утре за санкции срещу Русия

Тръмп и Зеленски ще говорят утре за санкции срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Това съобщи представител на Белия дом

Румънски автобус с туристи се запали на пътя между Варна и Бургас

Румънски автобус с туристи се запали на пътя между Варна и Бургас

България Преди 4 часа

При инцидента няма пострадали хора

Никола Николов-Паскал остава на свобода

Никола Николов-Паскал остава на свобода

България Преди 4 часа

Не е постъпила жалба и от защитата на Николов срещу определената му парична гаранция от 50 000 лева

Путин: Зеленски да дойде в Москва

Путин: Зеленски да дойде в Москва

Свят Преди 5 часа

Путин: Ако не, ще трябва да решим всички наши задачи по военен път

Въздушната отбрана на Полша в бойна готовност за Русия

Въздушната отбрана на Полша в бойна готовност за Русия

Свят Преди 5 часа

„Ситуацията се наблюдава непрекъснато“, обяви полското командване.

Vivacom пуска първия си 5G таблет и нов, още по-добър 5G смартфон с AI функции на изключително достъпни цени

Vivacom пуска първия си 5G таблет и нов, още по-добър 5G смартфон с AI функции на изключително достъпни цени

Технологии Преди 5 часа

„Новите Vivacom 5G устройства са по-интелигентни, по-мощни - и на практика могат всичко"

<p>Микрофон улови как Путин и Си обсъждат безсмъртие&nbsp;</p>

Включен микрофон улови как Путин и Си обсъждат безсмъртие чрез трансплантации на органи

Свят Преди 5 часа

"По-рано хората рядко живееха до 70, но в наши дни на 70 все още си дете", казва Си на Путин, според Politico

Автобус се преобърна в Турция, десетки ранени

Автобус се преобърна в Турция, десетки ранени

Свят Преди 6 часа

След подаден сигнал на място са изпратени екипи на полицията, жандармерията, здравните и пожарните служби

<p>&quot;Ясно послание към Тръмп&quot; - военният парад в Китай през погледа на журналистите</p>

"Ясно послание към Тръмп": Кореспондентите на BBC с коментар за военния парад в Китай

Свят Преди 6 часа

Този парад, който отбеляза 80 години от победата на Китай над Япония във Втората световна война, видя как Пекин представи редица нова военна техника – включително нова ядрена междуконтинентална балистична ракета, нова наземна ракета за доставяне на хиперзвукови оръжия, ново лазерно оръжие и дори дронове "кучета роботи"

Мъж скочи от пешеходния мост във Варна

Мъж скочи от пешеходния мост във Варна

България Преди 6 часа

Той е отведен в болнично заведение

РС Македония отговори на България за писмото на Георгиев

РС Македония отговори на България за писмото на Георгиев

Свят Преди 6 часа

Силяновска: Конституционният съд ще реши

Кечист ли е новото гадже на Мария Бакалова?

Кечист ли е новото гадже на Мария Бакалова?

Любопитно Преди 6 часа

След като в медийното пространство се появиха слухове, че Дейв Батиста е близък с актрисата Мария Бакалова, интересът към него нарасна още повече

Българско село привлича китайски туристи с прочутото си кисело мляко

Българско село привлича китайски туристи с прочутото си кисело мляко

България Преди 7 часа

„Българското кисело мляко е много популярно в Китай... затова искаме да опитаме чистото кисело мляко тук“

Най-малко 21 000 деца в ивицата Газа са получили увреждания

Най-малко 21 000 деца в ивицата Газа са получили увреждания

Свят Преди 7 часа

Около 40 500 деца са с "наранявания, свързани с войната"

<p>НС задължи МС до две седмици да сформира Национален борд по водите</p>

Парламентът задължи Министерския съвет до две седмици да сформира Национален борд по водите

България Преди 7 часа

Депутатите приеха решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в България

Всичко от днес

От мрежата

Каква температура харесват котките

dogsandcats.bg

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg
1

Включи се в нашето рап предизвикателство и играй за вълнуващи награди!

sinoptik.bg
1

Късно лято през септември

sinoptik.bg

Родени сте на тези дати? Вижте каква специалната дарба имате!

Edna.bg

8 минути овации за филм с Геро във Венеция: Вижте кой е филмът, който покори публиката (СНИМКИ)

Edna.bg

ФИФА: Футболните клубове са похарчили почти 10 милиарда долара за трансфери през лятото

Gong.bg

Манчестър Юнайтед се отървава от Онана - чака оферта от Турция

Gong.bg

Бабата на обвиняемия за катастрофата с трамвай: Добро дете е, не проумявам какво е извършил

Nova.bg

Окончателно: Променят изпита по математика след 7 и 10 клас

Nova.bg