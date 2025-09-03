Технологии

Vivacom пуска първия си 5G таблет и нов, още по-добър 5G смартфон с AI функции на изключително достъпни цени

„Новите Vivacom 5G устройства са по-интелигентни, по-мощни - и на практика могат всичко"

3 септември 2025, 17:19
Vivacom пуска първия си 5G таблет и нов, още по-добър 5G смартфон с AI функции на изключително достъпни цени
Източник: Vivacom

О т днес Vivacom пуска в продажба изцяло нови 5G устройства, като за първи път в портфолиото си телекомът предлага таблет – Vivacom 5G Tab, и нов, още по-добър смартфон – Vivacom 5G Pro 2 с впечатляващи AI функционалности и на изключително достъпни цени. С лансирането на тези устройства телекомът затвърждава ролята си на иноватор и лидерската си позиция, като прави най-модерните AI технологии и неограниченото 5G изживяване достъпни за всеки – с Unlimited плановете на Vivacom и 5G мрежата с най-голямо покритие в България 1. Първият таблет на Vivacom – Vivacom 5G Tab – е с впечатляващи вградени AI функции и идва с удобен калъф с клавиатура, които го правят перфектен помощник за всички. Той има голямо място за съхранение, издръжлива 7510 mAh батерия и 18W бързо зареждане, и поддържа най-модерната eSIM технология.

Източник: Vivacom

От днес Vivacom предлага и Vivacom 5G Pro 2 – най-новият и най-добрият до момента 5G смартфон на телекома, който се отличава с редица AI функции, базирани на най-модерните технологии, включително автоматичен и мигновен превод на разговори и съобщения в реално време. Той пристига с усъвършенствани функции, които дават най-високата добавена стойност на клиентите до сега2 - 108 МР основна камера с вграден изкуствен интелект за обработка на снимки, мощен процесор, 8 GB RAM памет и 256 GB място за съхранение на всички важни файлове. Vivacom 5G Pro 2 има голяма батерия, поддържа бързо зареждане 22.5W, еSIM и редица допълнителни функционалности, които са само част от впечатляващите характеристики на новото устройство.

Източник: Vivacom

„Новите Vivacom 5G устройства са по-интелигентни, по-мощни - и на практика могат всичко. С редица AI-базирани функционалности от последно поколение и допълнителни екстри за улеснение на ежедневието, потребителите получават всичко, от което се нуждаят, и най-хубавото – на изключително достъпна цена. С новите ни таблет и смартфон клиентите могат да се възползват от всички предимства на Unlimited плановете ни и 5G мрежата с най-голямо покритие в България“, коментира Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Vivacom 5G Pro 2 се предлага на цена от 1,52 € | 2.98 лв. на месец на лизинг за 24 месеца с 24-месечен договор за план Unlimited MAX, a Vivacom 5G Tab за 2,55 € | 4.98 лв. на месец на лизинг за 24 месеца с 24-месечен договор за план Unlimited Traffic 100.

Точно преди 3 години Vivacom направи революция в свързаността и достъпа до иновации в 5G мрежата си, като пусна първите неограничени мобилни планове за всички потребители – за пълна свобода в общуването във всички ценови категории. От 2022 г. досега компанията добави роуминг мегабайти в 13 държави извън Европейския съюз, както и уникалните бустери за скорост, за да предложи най-доброто изживяване на потребителите. Клиентите на Vivacom, които избират Unlimited планове, са се увеличили до 65% от всички, а използваните мегабайти в мрежата на телекома са нараснали над 2 пъти, до над 30 милиона GB само за месец юли 2025.

Повече информация за новите устройства тук.

