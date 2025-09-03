България

Нов протест на "Правосъдие за всеки"

Организаторите са против оставането на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор

3 септември 2025, 21:51
Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг

Мистериозният черен леопард е заснет в Дупнишко?

На 6 септември в 12:00 ч. ще стартира контролът за средна скорост

Искат оставката на вицепремиера Зафиров заради визитата му в Китай

Важно за родителите! Личните здравно-профилактични карти стават електронни

Истерия в столицата: Фенове посрещнаха испанските звезди пред хотела им

Млад мъж е обвинен за инцидента с дерайлирал трамвай в столицата

Протестиращи опитаха да вкарат в НС тава с печено агнешко

Н ов протест на инициативата "Правосъдие за всеки". Организаторите се обявяват против оставането на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор, както и срещу възможността Георги Чолаков да остане начело на Върховния административен съд, предаде NOVA.

След множество протести с искане за европейска, демократична държава с нормално функционираща съдебна система, от инициативата "Правосъдие за всеки" отново се събраха в центъра на София. По думите им инцидентите от последния месец са показали липсата на правов ред, който застрашава и живота на хората.

По-късно вечерта протестиращите блокираха "Орлов мост".

