Никола Николов-Паскал остава на свобода

Не е постъпила жалба и от защитата на Николов срещу определената му парична гаранция от 50 000 лева

3 септември 2025, 18:14
Никола Николов-Паскал остава на свобода
Източник: БГНЕС

П рокуратурата не е протестирала отказа на Софийския градски съд да задържи в ареста разследвания за контрабанда Никола Николов-Паскал и така той остава на свобода.

В Софийския апелативен съд не е постъпила жалба и от защитата на Николов срещу определената му парична гаранция от 50 000 лева.

Няма официална информация - защо прокуратурата, която само преди дни настояваше, че извън ареста, Паскал може да извърши друго престъпление, се е отказала да протестира паричната му гаранция, предаде БНР.

Адвокатът на Паскал: Клиентът ми не е имал контакт с Асен Василев

Никола Николов, екстрадиран след едногодишна процедура от Сърбия, е обвинен за участие в организирана престъпна група за контрабанда заедно с бившата директорка на Агенция "Митници" Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и още трима души.

Паскал свидетелствал срещу Асен Василев

При гледане на мярката му за неотклонение в Софийския градски съд  съдия Аделина Иванова цитира показанията му пред Комисията за противодействие на корупцията, че бил чувал, че част от групата са и бившите министри на "Продължаваме Промяната" Асен Василев и Бойко Рашков.

Източник: БНР    
