П етима души загинаха, след като 18-годишен мъж предприе атака с мачете в детска ясла в Бразилия, съобщиха от полицията, цитирани от Би Би Си (BBC).

Жертвите включват три деца, които са били на възраст под 2 години и двама членове на персонала.

След това нападателят е обърнал оръжието срещу себе си и е в болница в критично състояние.

Не е ясно какво стои зад нападението в малкото градче Саудадес в щата Санта Катарина. Няколко десетки деца са се намирали в сградата по време на атаката и персоналът се е опитал да ги скрие. Твърди се, че четвърто дете е получило леки наранявания.

Военна полиция съобщава, че е получила няколко сигнала в 10.35 ч. местно време от съседи, които съобщават, че мъж, въоръжен с мачете е влязъл в яслата и е нападнал деца и персонал.

Полицията твърди, че

мъжът, чиято самоличност не е посочена, първо е нападнал учителка, която е била на входа на яслата.

Съобщава се, че той я е последвал в една от стаите, където се обърнал срещу децата.

Яслата се намира в центъра на град Саудадес, който е с население от около 9000 жители, и в нея се полагат грижи за деца под 3-годишна възраст.

