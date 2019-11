Химическа атака в детска градина, десетки ранени деца

Н ад 50 деца и трима учители бяха ранени в детска градина в югозападен Китай, след като мъж ги нападна с разяждащ химикал, съобщават държавните медии, цитирани от Си Ен Ен (CNN).

Според държавната информационна агенция Синхуа, 23-годишен заподозрян с фамилия Конг е нахлул в учебното заведение в град Кайюан, провинция Юнан, в понеделник следобед и е пръскал със сода каустик в стая, пълна с ученици и учители.

Двама души са със сериозни наранявания, но за щастие раните им не са животозастрашаващи.

Заподозреният е задържан около час след нападението. Той твърди, че е извършил химическата атака като акт на отмъщение срещу обществото, съобщават от полицията.

