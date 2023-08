Атака с кола и нападение с хладно оръжие край Сеул, четиринадесет ранени

М ъж се врязал с колата си в минувачи в южнокорейски град, след което излязъл и наръгал с нож някои от тях, ранявайки 14 души при инцидента близо до столицата Сеул, съобщиха от полицията, предаде Ройтерс.

Необяснимото нападение в Сеонгнам се случи няколко дни след друг рядък подобен инцидент с нож в Южна Корея, при което загина един човек и трима души бяха ранени.

Полицията съобщи, че вчера нападателят е бил арестуван след като очевидно е нападал хора на случаен принцип. Медиите го описват като мъж на около 20 години, който работи като куриер и страда от някои психични проблеми.

At least 12 people have been injured in an attack by a man close to the S.Korean capital,Seoul.The suspect drove his car at random into four people,then got out and stabbed at least nine others in a busy shopping centre.Incident happened near a subway station in town of Seongnam pic.twitter.com/SjwheVn9JQ