Арестуваха заподозрян за убийството на шефа на голяма здравноосигурителна компания (СНИМКИ)

В ластите задържаха заподозрян във връзка с убийството на главния изпълнителен директор на UnitedHealthcare, Брайън Томпсън, пред хотел в Манхатън рано сутринта миналата сряда.

26-годишният Луиджи Мангионе беше забелязан в McDonald's в Алтуна, Пенсилвания, в понеделник сутринта, след което свидетел e сигнализираl за него в полицията. Това доведе до интензивно разследване, завършило с повдигането на обвинения срещу него за убийство в Ню Йорк и незаконно притежание на оръжие в Пенсилвания.

В момента Мангионе се намира в затвор в Пенсилвания без право на гаранция.

Шефът на гигантска здравноосигурителна компания бе разстрелян насред Ню Йорк

50-годишният Томпсън, е бил прострелян малко след 6:45 ч. на 1335 „Шесто авеню“ - адресът на хотел „Ню Йорк Хилтън Мидтаун“, което предизвика мащабно издирване на заподозрения, успял да се укрива от полицията почти седмица. Директорът е загинал от раните си, след като е бил откаран в болница в критично състояние.

UnitedHealthcare е един от най-големите здравни застрахователи в света, с пазарна капитализация от близо половин трилион долара.

Какво знаем за Луиджи Мангионе?

Според полицията Мангионе е носил маска и качулка по време на предполагаемото престъпление. Въпреки това, разследващите успяха да се сдобият със снимка на лицето му в хостела, където е бил отседнал. Снимките помогнаха на свидетели да го идентифицират и да сигнализират на властите.

Полицията разказва, че когато е бил запитан дали е бил в Ню Йорк наскоро, Мангионе е замълчал и е започнал да трепери. „Не се замислихме два пъти,“ казва полицаят от Алтуна Тайлър Фрай. „Знаехме, че това е нашият човек.“

Арест и доказателства

UnitedHealthcare CEO murder suspect

Luigi Mangione is described as “incredibly kind” and “very intelligent” by friends. pic.twitter.com/AZyGPYLprW — Buzzing Pop (@BuzzingPop) December 9, 2024

Мангионе беше арестуван, след като предостави фалшива лична карта. По време на обиск полицията откри нелегален пистолет без сериен номер, известен като "призрачен пистолет", който съответства на оръжието, използвано при убийството. Освен това, Мангионе притежавал заглушител за пистолета и няколко фалшиви лични карти, включително такава от Ню Джърси, която според полицията е използвана от стрелеца.

Губернаторът на Пенсилвания, Джош Шапиро, остро разкритикува хората, които изразиха подкрепа за стрелеца след стрелбата. Някои потребители в социалните медии публикуваха видеоклипове, в които твърдят, че Томпсън „си го е заслужавал“, тъй като оставил хиляди хора без медицински грижи или в тежко финансово състояние.

„Той не е герой“, заяви Шапиро. „Брайън Томпсън беше баща на две деца, съпруг и приятел на мнозина. Да, той беше главен изпълнителен директор на здравноосигурителна компания. Но в Америка не убиваме хора хладнокръвно, за да разрешим политически различия или да изразим мнение.“

Биография и разследване

Who is Luigi Mangione? Here’s everything you wanna know about him 👇



A THREAD 🧵 pic.twitter.com/YFP7HSXCMO — 🇻🇦🇻🇦🇻🇦🇻🇦🇺🇸Leverage 🇺🇸🇻🇦🇻🇦🇻🇦🇻🇦 (@NapalmOceans) December 10, 2024

Заподозреният е завършил престижно частно училище за момчета в Балтимор. Обучението в училището струва близо 40 000 долара годишно. Според неговия профил в LinkedIn, Мангионе има бакалавърска и магистърска степен от Университета на Пенсилвания.

Решаващата следа: момент на флирт

Not gonna lie, this suspect in the death of the health insurance CEO has got a killer smile. pic.twitter.com/BX0bvgWQ53 — Jamal (@Jamalisms) December 6, 2024

Следователите прегледаха стотици часове видеозаписи, за да намерят снимка, свързваща ги със заподозрения. Оказа се, че ясните изображения на Мангионе без маска, усмихнат, са заснети по време на „момент на флирт“ със служителка в хостела, където е бил отседнал. „Той свали маската си и се усмихна широко – този неформален момент остава най-значимата следа до момента,“ заяви Джон Милър, бивш заместник-комисар на NYPD, пред CBS News.

Мотивът на Луиджи Мангионе за предполагаемото убийство на Брайън Томпсън все още е обект на спекулации. Сред тях са недоволство срещу здравноосигурителните компании след лични загуби и предполагаем срив, свързан с травма при сърфиране.

