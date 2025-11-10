Задържаха мъж за атентата в Панама, убил 21 души преди 30 години

П анама обяви ареста във Венецуела на заподозрения за взривяването на самолет с евреи преди повече от 30 години, предаде Франс прес.

Властите приписват атентата на ливанското движение "Хизбула".

Всички 21 души на борда, повечето от които - представители на еврейската общност в Панама, загинаха в централноамериканската държава при взривяването на малък пътнически самолет в през нощта на 19 юли 1994 г. Сред жертвите бяха трима граждани на САЩ. Това е най-смъртоносният терористичен акт в историята на Панама, отбелязва АФП.

Панамската полиция съобщи вчера ареста на заподозрения за нападението - Али Заки Хадж Джалил. Гражданин на Венецуела, той е бил задържан на остров Маргарита в Карибско море на 6 ноември. Процедурата по неговата екстрадиция вече е задействана.

През октомври миналата година САЩ предложиха награда от 5 милиона долара за всяка информация, свързана с атентата, за който още тогава подозираха "Хизбула", припомня Франс прес.

Разследването на атаката бе възобновено през 2018 г. след посещението на тогавашния панамски президент Хуан Карлос Варела в Израел през 2018 г.

Израелското разузнаване е установило, че самолетната катастрофа се дължи на атентат, извършен по всяка вероятност от "Хизбула", каза премиерът Бенямин Нетаняху.