Арести в Китай след отравяне на над 230 деца в детска градина

К итайските власти арестуваха шестима души и разследват почти 30 други във връзка с отравянето на повече от 230 деца от храна в детска градина, оцветена с токсична оловна боя, пише The Guardian.

Инцидентът, станал по-рано този месец, е един от най-тежките случаи на проблеми с безопасността на храните в учебните заведения в Китай. Според доклад, предоставен от партийния комитет на провинция Гансу, се установяват сериозни пропуски в системата за безопасност и контрол, придружени от опити за прикриване на инцидента и подкупи на отговорни лица. Директорът на детската градина Tianshui е купил индустриален пигмент онлайн, за да подобри външния вид на храната, игнорирайки предупрежденията, че продуктът "не е годен за консумация".

Оказа се, че оловото в пигмента е било 400 000 пъти над безопасната граница. В доклада се казва, че училището преди това е купувало безопасни за храна оцветители на по-ниска цена, но е предпочитало “по-ярките ” цветове.

Първоначално 235 деца бяха хоспитализирани след консумация на опасната храна. Властите съобщават, че децата са страдали от стомашни болки, гадене и почернели зъби. Последващите тестове показаха, че общо 247 ученици и персонал, включително директорът на детската градина, имат повишени нива на олово в кръвта.

Действията на властите включват арест на шестима служители на училището, които са обвинени в съзнателно сервиране на опасна храна. Освен арестуваните, дисциплинарни разследвания започнаха и за 27 други служители в училището, здравната система и правителството. Докладът откри, че много от отговорните институции са проявили небрежност при справянето със случая, като Провинциалният център за контрол на заболяванията е взел проби по неправилен начин, водещ до значителни грешки в резултатите от тестовете.

Много родители организираха протести пред детската градина, изразявайки недоволство от реакцията на властите и искания за справедливост. Кадри от мястото показват сблъсъци между родители и полиция, която е използвала сила, за да разгони протестиращите.

Провинциалният партиен комитет поднесе извинения за инцидента, признавайки "дълбоката тъга" от проблема с оловото в кръвта на децата. Към момента децата продължават да получават медицинска помощ, а властите увериха, че нивата на олово при пациентите са спаднали средно с 40% след първоначалното лечение.