Антиислямски активист благодари на Мъск, след като бе оправдан по обвинение в тероризъм

Б ританският антиислямски активист Томи Робинсън бе оправдан по обвинение в нарушение на антитерористичните закони, предявени му, след като отказа да предостави на полицията ПИН кода на телефона си, предаде Ройтерс.

Робинсън благодари на милиардера Илон Мъск, който, според него, е финансирал защитата му.

42-годишният Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли-Ленън, се превърна в лидер за някои британски националисти и един от най-известните антимиграционни активисти в Обединеното кралство.

Tommy Robinson thanks Elon Musk for helping him. He says, he is forever grateful to Elon Musk - "If you didn't step in and fight my legal fight, I would probably be in jail."



Free speech has won and Tommy Robinson is free.



We all thank you.

През юли 2024 г. той беше задържан от полицията, докато преминаваше граничния контрол на железопътния терминал на тунела под Ламанша в Югоизточна Англия.

Прокурорите заявиха пред лондонския съд в Уесминстър по време на процеса миналия месец, че полицай се е усъмнил в него заради поведението му, защото карал скъпа кола - сребристо "Бентли", заето от приятел - и пътувал към Бенидорм в Южна Испания, като е закупил билет за преминаване през тунела едва в същия ден.

Тогава полицията конфискувала телефона на Робинсън, но той отказал да им даде ПИН кода, когато те го поискали от него. През полицаите Робинсън заявил, че е журналист и че в телефона има поверителна информация.

Съдия Сам Гузи днес обяви решението си, като заяви, че изглежда полицията е задържала Робинсън заради политическите му възгледи и затова решението да го спрат е било незаконно.

"Преди всичко, благодаря ти, Илон Мъск... защо се наложи американски бизнесмен да се бори за нашата справедливост тук и за нашата борба срещу обвиненията в тероризъм срещу журналисти?", каза Робинсън извън съда.

Той дирижира безредиците във Великобритания

Мъск често препубликува съобщения на Робинсън в "Екс" и неотдавна се появи видеовръзка на неотдавнашен митинг в Лондон, на който присъстваха около 150 000 души, организиран от Робинсън. Преди процеса британският той заяви, че Мъск е платил за защитата му.

Робинсън твърди, че е бил преследван от държавата, защото е разкрил нередности, но критиците му го дефинират като крайнодесен подстрекател с редица присъди за извършени криминални деяния.

"Много се радвам, че съдията е постановил толкова силно решение, което казва как стоят нещата – бях преследван заради политическите си убеждения", заяви днес Робинсън. "От името на правителството антитерористичната полиция ме преследваше, за да се опита да получи достъп до телефона ми като журналист“, допълни той.