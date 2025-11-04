Свят

Антиислямски активист благодари на Мъск, след като бе оправдан по обвинение в тероризъм

Робинсън благодари на милиардера, който, според него, е финансирал защитата му

4 ноември 2025, 16:47
Антиислямски активист благодари на Мъск, след като бе оправдан по обвинение в тероризъм
Източник: Getty

Б ританският антиислямски активист Томи Робинсън бе оправдан по обвинение в нарушение на антитерористичните закони, предявени му, след като отказа да предостави на полицията ПИН кода на телефона си, предаде Ройтерс.

Робинсън благодари на милиардера Илон Мъск, който, според него, е финансирал защитата му.

42-годишният Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли-Ленън, се превърна в лидер за някои британски националисти и един от най-известните антимиграционни активисти в Обединеното кралство.

През юли 2024 г. той беше задържан от полицията, докато преминаваше граничния контрол на железопътния терминал на тунела под Ламанша в Югоизточна Англия.

Прокурорите заявиха пред лондонския съд  в Уесминстър по време на процеса миналия месец, че полицай се е усъмнил в него заради поведението му, защото карал скъпа кола - сребристо "Бентли", заето от приятел - и пътувал към Бенидорм в Южна Испания, като е закупил билет за преминаване през тунела едва в същия ден.

Тогава полицията конфискувала телефона на Робинсън, но той отказал да им даде ПИН кода, когато те го поискали от него. През полицаите Робинсън заявил, че е журналист и че в телефона има поверителна информация.

Съдия Сам Гузи днес обяви решението си, като заяви, че изглежда полицията е задържала Робинсън заради политическите му възгледи и затова решението да го спрат е било незаконно.

"Преди всичко, благодаря ти, Илон Мъск... защо се наложи американски бизнесмен да се бори за нашата справедливост тук и за нашата борба срещу обвиненията в тероризъм срещу журналисти?", каза Робинсън извън съда.

Той дирижира безредиците във Великобритания

Мъск често препубликува съобщения на Робинсън в "Екс" и неотдавна се появи видеовръзка на неотдавнашен митинг в Лондон, на който присъстваха около 150 000 души, организиран от Робинсън. Преди процеса британският той заяви, че Мъск е платил за защитата му.

Робинсън твърди, че е бил преследван от държавата, защото е разкрил нередности, но критиците му го дефинират като крайнодесен подстрекател с редица присъди за извършени криминални деяния.

"Много се радвам, че съдията е постановил толкова силно решение, което казва как стоят нещата – бях преследван заради политическите си убеждения", заяви днес Робинсън. "От името на правителството антитерористичната полиция ме преследваше, за да се опита да получи достъп до телефона ми като журналист“, допълни той.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Томи Робинсън Илон Мъск Антитерористично законодателство Оправдателна присъда Политическо преследване Британски националист Антимиграционен активист Достъп до телефон Журналист Съдебно решение
Последвайте ни

По темата

Мъж размаха нож срещу деца: Искате ли да ви наръгам

Мъж размаха нож срещу деца: Искате ли да ви наръгам

Хората, които живеят най-дълго, имат тези 10 общи неща - повечето от тях ще ви изненадат

Хората, които живеят най-дълго, имат тези 10 общи неща - повечето от тях ще ви изненадат

Ново развитие по делото за жестокото убийство в Гоце Делчев

Ново развитие по делото за жестокото убийство в Гоце Делчев

Скритият убиец, който е навсякъде в храната

Скритият убиец, който е навсякъде в храната

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
10-те най-стари породи кучета в света

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Ексклузивно

Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 7 часа
4 ноември: Убийството, което промени историята
Ексклузивно

4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 10 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Ексклузивно

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 9 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
Ексклузивно

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 10 часа

Виц на деня

– Изтеглих си приложение за броене на калории. – И как е? – Изтри се само, след като видя снимка от вечерята ми.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разкриха причината за смъртта на Дик Чейни

Разкриха причината за смъртта на Дик Чейни

Свят Преди 22 минути

През целия си живот Чейни се е борил със сериозни здравословни проблеми, включително пет инфаркта

Джордж Буш за Дик Чейни: Един от най-добрите държавни служители на своето поколение

Джордж Буш за Дик Чейни: Един от най-добрите държавни служители на своето поколение

Свят Преди 42 минути

Дик Чейни е определян за най-влиятелният вицепрезидент в историята на САЩ

.

Заради бандите: Швеция иска да вкарва 13-годишни в затвора

Свят Преди 1 час

В Швеция престъпни банди привличат все по-често деца под 15 години, защото те не попадат под ударите на закона

Бундесверът се готви за действие с дълъг списък от желани оръжия

Бундесверът се готви за действие с дълъг списък от желани оръжия

Свят Преди 1 час

Експерти предупреждават: до момента на доставката им, оръжията може вече да са остарели

Великобритания забранява протестите пред домовете на политици

Великобритания забранява протестите пред домовете на политици

Свят Преди 1 час

Мярката е част от усилията за борба с тормоза и заплахите в политиката

Шокиращата изневяра на булка часове преди да каже „да“

Шокиращата изневяра на булка часове преди да каже „да“

Свят Преди 1 час

Младоженката е изоставила съкрушения си съпруг на медения им месец

<p>&quot;Няма да играем футбол с Фон Дер Лайен&quot;</p>

Северномакедонският президент: ЕС ни скъса мрежата, няма да играем футбол с Фон Дер Лайен

Свят Преди 1 час

Евроинтеграцията на РСМ зависи от изпълнението на условията от Преговорната рамка, приета с консенсус от целия блок и от Скопие

Инфлуенсърка измами милиони последователи, че страда от рак

Инфлуенсърка измами милиони последователи, че страда от рак

Свят Преди 1 час

Британи Милър обяви, че е диагностицирана с рак на стомаха в трети стадий през 2017 г. и изгради своята кариера

Расте броят на жертвите на опустошителния трус в Афганистан

Расте броят на жертвите на опустошителния трус в Афганистан

Свят Преди 1 час

Националната служба за справяне с бедствията съобщи, че само малка част пострадалите са тежко ранени

Двама българи теглиха 40-тонен самолет на летище "Васил Левски" (СНИМКИ)

Двама българи теглиха 40-тонен самолет на летище "Васил Левски" (СНИМКИ)

България Преди 2 часа

Airbus A220-300 е едно от най-новите технологични попълнения във флота на „България Еър“

<p>2 години след приемането на еврото: Какъв е животът с единната валута в&nbsp;Хърватия&nbsp;</p>

2 години след като Хърватия прие еврото: БВП расте, но цените скочиха

Свят Преди 2 часа

БВП на страната за 2024 година е 3,9%, а кредитният рейтинг най-високият от 1997 година насам

Бъдещето на строителството е в устойчивите решения

Бъдещето на строителството е в устойчивите решения

България Преди 2 часа

Дейвид Бекъм

Сър Дейвид! Крал Чарлз удостои Бекъм с рицарско звание

Любопитно Преди 2 часа

Облечен в костюм, ушит специално за повода от неговата съпруга – модната дизайнерка Виктория Бекъм – бившият футболист беше посрещнат от крал Чарлз III в Уиндзор

Майка и дъщеря в синхрон: Синди Крофорд и Кая Гербер впечатлиха на гала вечерта на LACMA

Майка и дъщеря в синхрон: Синди Крофорд и Кая Гербер впечатлиха на гала вечерта на LACMA

Любопитно Преди 2 часа

Кметът на Минерални бани запазва поста си

Кметът на Минерални бани запазва поста си

България Преди 2 часа

На Мюмюн Искендер са повдигнати 4 обвинения за имотна вреда на общината

Дик Чейни: Архитектът на американската мощ

Дик Чейни: Архитектът на американската мощ

Свят Преди 2 часа

В последните години от живота си обаче Чейни, все още твърд консерватор, беше до голяма степен изключен от партията си заради острата си критика към президента Доналд Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
1

Щъркел на автогарата в Монтана

sinoptik.bg
1

Облаци и мъгли след "сиромашкото лято"

sinoptik.bg

От сладникав актьор до носител на Оскар: Матю Макконъхи на 56

Edna.bg

Здравословни рецепти с джинджифил

Edna.bg

Обявиха съдията на Левски - ЦСКА, Кабаков се завръща

Gong.bg

В ЦСКА сложиха каски и ботуши преди дербито с Левски

Gong.bg

Жестоко убийство: Намериха удушен 42-годишен мъж във Варна

Nova.bg

Пиер Граменя: България няма да спасява по-богати държави от еврозоната

Nova.bg