Един от оцелелите в самолетната катастрофа: "Всичко беше огън, хората крещяха"

О хранителни камери са заснели падането на пътническия самолет в Пакистан. Машината с над 100 души на борда се разби в гъстонаселен жилищен квартал на пакистанския град Карачи при заход за кацане.

"Всичко, което можех да видя, беше огън"

Един от оцелелите в самолетната катастрофа, Мухамад Зубайр, описа случилото се, посочвайки, че всичко, което е видял е било "огън", пише "Би Би Си".

Pakistan plane crash: 'All I could see was fire' https://t.co/ISRZNYa1Pt

Здравните власти в провинция Синд потвърдиха 97 смъртни случая.

Пътнически самолет с над 100 души на борда се разби в Пакистан

Причината за катастрофата все още не е известна.

#Pakistan International Airlines #PIA PK8303 flight Airplane from #Lahore to #Karachi crashes near Karachi Airport with 99 passengers and 8 crew members has crashed. @Official_PIA pic.twitter.com/m6hLPLGbwS