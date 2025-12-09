Свят

Алина Хаба подаде оставка, съд обяви назначаването ѝ за незаконно

„Не бъркайте обаче съобразяването с решенията на съда с капитулация“, заяви Хаба

9 декември 2025, 09:26
Алина Хаба   
Източник: GettyImages

Б ившият адвокат на президента на САЩ Доналд Тръмп – Алина Хаба, която той по-късно назначи за главен федерален прокурор на Ню Джърси, заяви днес, че се оттегля от поста си, след като федерален апелативен съд постанови, че назначаването ѝ е незаконно и я отстрани от надзора на дела, предаде агенция Ройтерс.

Хаба каза в изявление в социалната мрежа X, че оставката ѝ от поста главен прокурор на Ню Джърси е „цел да защити стабилността и почтеността на прокурска служба“, около която се разрази полемика заради споровете за назначаването ѝ.

„Не бъркайте обаче съобразяването с решенията на съда с капитулация“, заяви Хаба в публикацията.

Тя каза, че ще поеме нова длъжност като старши съветник на генералния прокурор на САЩ Пам Бонди, като ще се фокусира върху прокурорите в цялата страна.

Министерството на правосъдието на САЩ предложи кандидатурите на трима юристи за поста на ръководител на прокурорската служба в Ню Джърси.

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
Алина Хаба Доналд Тръмп главен прокурор на Ню Джърси незаконно назначаване оставка федерален апелативен съд министерство на правосъдието на САЩ Пам Бонди съдебен спор американско правосъдие
