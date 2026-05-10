Свят

Ако американците си тръгнат: Едно германско градче в шок

Местните хора са в шок. Американците живеят с тях от 80 години

10 май 2026, 08:34
Ако американците си тръгнат: Едно германско градче в шок
Източник: iStock

А ко Тръмп изпълни заканата си и изтегли от Германия 5000 американски войници, сред тях ще попадне и бригадата "Страйкър" от малкото баварско градче Филзек. Местните хора са в шок. Американците живеят с тях от 80 години, съобщава Deutsche Welle.

Едва ли мандатът на новия кмет на Филзек можеше да започне по-кошмарно. През март Торстен Гредлер спечели изборите в малкото градче с 6500 жители* в близост до до чешката граница. Той встъпи в длъжност преди броени дни - на 4 май 2026. Още на първия му работен ден на кметския пост дойде новината, която шокира всички: хиляди американски войници от местната бойна бригада "Страйкър" може да се наложи да се приберат у дома в следващите месеци.

"Първата реакция на хората беше страх. От 80 години живеем в близки приятелски отношения с нашите американски съседи тук, а Филзек е станал нещо като техен втори дом", казва пред ДВ кметът Гредлер.

По думите му американците се чувстват в градчето като у дома си, макар да са далеч от родината си – интегрирани са в социалния живот, участват във футболни и музикални клубове, мнозина остават в градчето и след пенсионирането си, има и немалко американско-германски семейства.

Филзек - пешка в играта на великите сили?

Президентът Доналд Тръмп, видимо разгневен от липсата на европейска подкрепа във войната с Иран, както и от критиките на германския канцлер Фридрих Мерц към действията на САЩ, наскоро обяви нови мита върху европейските автомобили и частично изтегляне на американските войски от Германия. В момента в страната са разположени близо 40 000 американски войници.

Една част от тях живеят край малкото градче Филзек, което се намира в непосредствена близост до Графенвьор. Там САЩ поддържат най-големия си полигон за военни учения извън територията на страната – с площ от 233 квадратни километра.

Изтеглянето на войските би имало драматични икономически последствия за Филзек и целия регион, твърди Гредлер. "Икономическият ефект от американския полигон до Графенвьор се оценява на между 650 и 700 милиона евро. Става дума за строителни договори, големи проекти, супермаркети, автосервизи, жилища под наем. Със своите 3000 работни места полигонът е един от най-големите работодатели в региона."

Освен това в момента се инвестират около 800 милиона евро в нова инфраструктура за военния полигон. "Защо да разширяваме и модернизираме обекта, само за да изтеглим войските след това", пита се Гредлер.

Темата за изтеглянето е била обсъждана и преди

Сабине Кедерер е собственичка на хотел "Ангерер", който се намира на метри от кметството на Филзек. За ДВ тя споделя, че преди 6 години, по време на първия си мандат, Доналд Тръмп също е заплашвал да изтегли хиляди американски войници от Филзек. Дотам обаче така и не се стигна, след като Джо Байдън стана президент.

"Все още нямам план Б. В крайна сметка 70-80 % от гостите, които отсядат тук, идват именно заради военния полигон", казва тя за ДВ.

Някои жители на Филзек обвиняват германския канцлер за това, че в крайна сметка местната общност ще понесе тежестта на спора между САЩ и Германия. Кедерер обаче е на различно мнение. "Може би той можеше да е малко по-дипломатичен, но мисля, че е важно нашите политици да изразяват мнението си. А ние трябва да приемаме различните мнения."

Мнозина искат да останат

Вероника Фарга, собственичка на фризьорски салон за кучета, има по-голям късмет. Тя споделя, че бизнесът ѝ върви толкова добре, че би могла да се справи дори и без клиентите си от армията. А те са повече от половината от цялата ѝ клиентела. Графикът ѝ за подстригване на пудели, лабрадори и френски болонки е изцяло запълнен до края на юни.

За ДВ тя споделя, че в момента получава много обаждания от хора, които се опасяват, че могат да бъдат изтеглени. Една от двете помощнички на Вероника е 20-годишна американка, която работи в салона от 2 години. "Обичам това място – особено спокойствието, гората и пешеходните пътеки. Мисълта да се върна в САЩ ме плаши малко, защото макар да съм родена във Флорида, отдавна не съм живяла в САЩ", казва младата жена пред ДВ.

Филсек се подготвя за "деня Х"

Много хора във Филзек все още се надяват, че все пак няма да се стигне до изтегляне на американски войски. Въпреки това подготовката за най-лошия възможен сценарий вече тихо е в ход. Това се дължи до голяма степен на хора като Маркус Граф, бивш военен с 25-годишен стаж, израснал в близост до военния полигон. Сега той е строителен предприемач и разказва за проекта за бизнес парк, който трябва да бъде изграден край Филсек върху подготвян за тази цел терен от 7 хектара.

"Целта ни е да привлечем промишлеността и квалифицираните занаятчии, за да смекчим последиците от евентуалното изтегляне на американските войски или съкращаването на работни места." Заради близостта му до Графенвьор теренът представлява интерес и за отбранителната промишленост. "Ако тази бригада наистина си тръгне, други подразделения от други федерални провинции могат да дойдат тук, защото това би си заслужавало по чисто логистични и икономически съображения", уверява Граф.

*тук не влиза броят на американските войници и техните семейства, който живеят в американската база край Филзек - те са общо около 10 000

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Изтегляне на американски войски Филзек Германия Икономически последствия Военен полигон Графенвьор Доналд Тръмп Бригада Страйкър Местна общност Германо-американски отношения Шок и страх Бизнес развитие
Последвайте ни
„Чу се силен гръм”: Очевидец разказа за нападението срещу автобус в Перник

„Чу се силен гръм”: Очевидец разказа за нападението срещу автобус в Перник

Хантавирус на борда: Всички пътници от засегнатия кораб се смятат за високорискови контактни лица

Хантавирус на борда: Всички пътници от засегнатия кораб се смятат за високорискови контактни лица

Камион пламна посред нощ във Варна, огънят изпепели и кола

Камион пламна посред нощ във Варна, огънят изпепели и кола

Днес е неделята на самарянката, честваме и възстановяването на Българската патриаршия

Днес е неделята на самарянката, честваме и възстановяването на Българската патриаршия

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Xiaomi усилено се подготвя да прави коли за Европа

Xiaomi усилено се подготвя да прави коли за Европа

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 5 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 5 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 5 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Експлозия избухна на плавателен съд край Маями, много ранени

Свят Преди 1 час

Спасителните екипи са „заварили множество пострадали, нуждаещи се от медицинска помощ“

София посреща финалистите от третия етап на Джиро д'Италия

София посреща финалистите от третия етап на Джиро д'Италия

България Преди 1 час

Въвеждат се временна организация на движението и промени в градския транспорт

Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край

Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край

Свят Преди 9 часа

Навръх Деня на победата руският президент Владимир Путин обяви, че конфликтът в Украйна навлиза в своята финална фаза. Той изрази готовност за диалог с Европа чрез посредничеството на Герхард Шрьодер и постави условия за среща със Зеленски

Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна

Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна

Свят Преди 10 часа

В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коща каза, че ЕС е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украйна

„Космическо съзнание“ или прах в очите: Защо САЩ никога няма да разкрият цялата истина за НЛО

„Космическо съзнание“ или прах в очите: Защо САЩ никога няма да разкрият цялата истина за НЛО

Свят Преди 10 часа

След като САЩ разсекретиха 160 документа за извънземен живот, ветеранът в изследванията на НЛО Денис Андерсън предупреждава: властите ни дават само „най-безобидното“, докато истинският феномен остава непредсказуем и извън нашия контрол

Областният управител на Софийска област подава оставка

Областният управител на Софийска област подава оставка

България Преди 11 часа

Това заявява в публикация във Фейсбук областният управител на Софийска област Иван Димитров, в която се обръща към вицепремиера Иво Христов

<p>Кой е <strong data-index-in-node="98" data-path-to-node="4">Виджай</strong> &ndash; актьорът, който навлезе в индийската политика</p>

Кой е Виджай – актьорът, който навлезе в индийската политика, печелейки ключови избори

Свят Преди 11 часа

С обещания за злато, социални помощи и икономически възход, актьорът използва армия от фенове и изкуствен интелект, за да събори утвърдените политически династии

Амал Клуни зашемети Сен Тропе с дръзка визия за 65-ия рожден ден на Джордж Клуни

Амал Клуни зашемети Сен Тропе с дръзка визия за 65-ия рожден ден на Джордж Клуни

Любопитно Преди 12 часа

Адвокатката по правата на човека Амал Клуни демонстрира безупречен стил и смелост, избирайки визия директно от модния подиум на Pucci, за да отпразнува 65-ия рожден ден на съпруга си Джордж в Сен Тропе

Германец осъди туроператор за липса на шезлонги в Гърция

Германец осъди туроператор за липса на шезлонги в Гърция

Свят Преди 12 часа

Германски турист спечели дело срещу туроператор, след като почивката му на остров Кос бе провалена от липса на свободни шезлонги. Съдът присъди обезщетение от 1200 долара за семейството, принудено да седи на земята при 35-градусова жега в луксозен хотел

Васил Терзиев предлага СО да придобие фигурите от Паметника на Съветската армия

Васил Терзиев предлага СО да придобие фигурите от Паметника на Съветската армия

България Преди 12 часа

Това се посочва в доклад на кмета, включен в дневния ред за предстоящото заседание на Столичния общински съвет (СОС) на 14 май

Израел наруши примирието, уби седем души в Ливан

Израел наруши примирието, уби седем души в Ливан

Свят Преди 13 часа

По-рано днес ливанските власти съобщиха за смъртта на сирийски гражданин, убит от израелски дрон, докато е бил с 12-годишната си дъщеря

Стрелба по автобус в Перник, няма пострадали

Стрелба по автобус в Перник, няма пострадали

България Преди 13 часа

В превозното средство е имало трима пътници, шофьор и кондуктор

„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

Свят Преди 13 часа

Шокиращ инцидент на международното летище в Денвър завърши фатално, след като самолет на Frontier Airlines удари пешеходец, навлязъл незаконно на пистата. Инцидентът предизвика пожар в двигателя и принудителна евакуация на стотици пътници

Пламен Абровски

Министър Абровски: Законопроект за цените на земеделската продукция влиза в НС в понеделник

България Преди 14 часа

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски бе сред официалните гости на Фестивала на ягодата в Кричим

Драма на мокрия асфалт: Масово падане и уругвайска победа във втория етап на Джиро д'Италия

Драма на мокрия асфалт: Масово падане и уругвайска победа във втория етап на Джиро д'Италия

България Преди 14 часа

Голямо падане беляза етапа 22 километра преди финала, като пострадаха поне 13 колоездачи

ГДБОП задържа двама за фишинг съобщенията от името на МВР

ГДБОП задържа двама за фишинг съобщенията от името на МВР

България Преди 15 часа

Специализираната операция на киберполицаите е проведена на 8 и 9 май 2026 г., вследствие на получените множество жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, приложения и социални платформи

Всичко от днес

От мрежата

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 10 май, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 10 май, неделя

Edna.bg

Барселона излиза за титлата и иска да вгорчи още повече атмосферата в Реал Мадрид

Gong.bg

Добруджа е притиснат до стената срещу закъсалия Берое

Gong.bg

Сметката за лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция

Nova.bg

Дъжд в Източна България в неделя

Nova.bg