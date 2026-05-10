Ако американците си тръгнат: Едно германско градче в шок

А ко Тръмп изпълни заканата си и изтегли от Германия 5000 американски войници, сред тях ще попадне и бригадата "Страйкър" от малкото баварско градче Филзек. Местните хора са в шок. Американците живеят с тях от 80 години, съобщава Deutsche Welle.

Едва ли мандатът на новия кмет на Филзек можеше да започне по-кошмарно. През март Торстен Гредлер спечели изборите в малкото градче с 6500 жители* в близост до до чешката граница. Той встъпи в длъжност преди броени дни - на 4 май 2026. Още на първия му работен ден на кметския пост дойде новината, която шокира всички: хиляди американски войници от местната бойна бригада "Страйкър" може да се наложи да се приберат у дома в следващите месеци.

"Първата реакция на хората беше страх. От 80 години живеем в близки приятелски отношения с нашите американски съседи тук, а Филзек е станал нещо като техен втори дом", казва пред ДВ кметът Гредлер.

По думите му американците се чувстват в градчето като у дома си, макар да са далеч от родината си – интегрирани са в социалния живот, участват във футболни и музикални клубове, мнозина остават в градчето и след пенсионирането си, има и немалко американско-германски семейства.

Филзек - пешка в играта на великите сили?

Президентът Доналд Тръмп, видимо разгневен от липсата на европейска подкрепа във войната с Иран, както и от критиките на германския канцлер Фридрих Мерц към действията на САЩ, наскоро обяви нови мита върху европейските автомобили и частично изтегляне на американските войски от Германия. В момента в страната са разположени близо 40 000 американски войници.

Една част от тях живеят край малкото градче Филзек, което се намира в непосредствена близост до Графенвьор. Там САЩ поддържат най-големия си полигон за военни учения извън територията на страната – с площ от 233 квадратни километра.

Изтеглянето на войските би имало драматични икономически последствия за Филзек и целия регион, твърди Гредлер. "Икономическият ефект от американския полигон до Графенвьор се оценява на между 650 и 700 милиона евро. Става дума за строителни договори, големи проекти, супермаркети, автосервизи, жилища под наем. Със своите 3000 работни места полигонът е един от най-големите работодатели в региона."

Освен това в момента се инвестират около 800 милиона евро в нова инфраструктура за военния полигон. "Защо да разширяваме и модернизираме обекта, само за да изтеглим войските след това", пита се Гредлер.

Темата за изтеглянето е била обсъждана и преди

Сабине Кедерер е собственичка на хотел "Ангерер", който се намира на метри от кметството на Филзек. За ДВ тя споделя, че преди 6 години, по време на първия си мандат, Доналд Тръмп също е заплашвал да изтегли хиляди американски войници от Филзек. Дотам обаче така и не се стигна, след като Джо Байдън стана президент.

"Все още нямам план Б. В крайна сметка 70-80 % от гостите, които отсядат тук, идват именно заради военния полигон", казва тя за ДВ.

Някои жители на Филзек обвиняват германския канцлер за това, че в крайна сметка местната общност ще понесе тежестта на спора между САЩ и Германия. Кедерер обаче е на различно мнение. "Може би той можеше да е малко по-дипломатичен, но мисля, че е важно нашите политици да изразяват мнението си. А ние трябва да приемаме различните мнения."

Мнозина искат да останат

Вероника Фарга, собственичка на фризьорски салон за кучета, има по-голям късмет. Тя споделя, че бизнесът ѝ върви толкова добре, че би могла да се справи дори и без клиентите си от армията. А те са повече от половината от цялата ѝ клиентела. Графикът ѝ за подстригване на пудели, лабрадори и френски болонки е изцяло запълнен до края на юни.

За ДВ тя споделя, че в момента получава много обаждания от хора, които се опасяват, че могат да бъдат изтеглени. Една от двете помощнички на Вероника е 20-годишна американка, която работи в салона от 2 години. "Обичам това място – особено спокойствието, гората и пешеходните пътеки. Мисълта да се върна в САЩ ме плаши малко, защото макар да съм родена във Флорида, отдавна не съм живяла в САЩ", казва младата жена пред ДВ.

Филсек се подготвя за "деня Х"

Много хора във Филзек все още се надяват, че все пак няма да се стигне до изтегляне на американски войски. Въпреки това подготовката за най-лошия възможен сценарий вече тихо е в ход. Това се дължи до голяма степен на хора като Маркус Граф, бивш военен с 25-годишен стаж, израснал в близост до военния полигон. Сега той е строителен предприемач и разказва за проекта за бизнес парк, който трябва да бъде изграден край Филсек върху подготвян за тази цел терен от 7 хектара.

"Целта ни е да привлечем промишлеността и квалифицираните занаятчии, за да смекчим последиците от евентуалното изтегляне на американските войски или съкращаването на работни места." Заради близостта му до Графенвьор теренът представлява интерес и за отбранителната промишленост. "Ако тази бригада наистина си тръгне, други подразделения от други федерални провинции могат да дойдат тук, защото това би си заслужавало по чисто логистични и икономически съображения", уверява Граф.

*тук не влиза броят на американските войници и техните семейства, който живеят в американската база край Филзек - те са общо около 10 000