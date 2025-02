Акциите на Tesla паднаха след рязък спад на европейските продажби

А кциите на производителя на електрически автомобили Tesla паднаха с над 9%, след като продажбите в ЕС и Великобритания спаднаха почти наполовина през януари. Спадът доведе до връщане на оценката на компанията под 1 трилион долара за първи път от ноември 2024 г.

Tesla е изправена пред засилена конкуренция на европейския пазар от китайски и други производители. Освен това, противоречивите политически изявления на собственика на компанията Илон Мъск предизвикват критики и от двете страни на Атлантика, коментират анализатори.

През януари продажбите на Tesla не следваха общата тенденция на растеж на електрическите автомобили в Европа, които нараснаха с повече от една трета, според данни на търговския орган ACEA. Вместо това, продажбите на Tesla в ЕС, ЕАСТ и Обединеното кралство са намалели с повече от 45%, като спадът в ЕС надвишава 50%.

Този спад идва след като продажбите на Tesla паднаха миналата година за първи път от повече от десетилетие, поради забавяне на търсенето и увеличаваща се конкуренция.

Основната причина за този спад през януари вероятно е нарастващата конкуренция, коментира инвестиционният директор на AJ Bell, Ръс Молд. Китайският производител BYD прави значителни стъпки, като предлага функции като стандарт, които другите производители продават допълнително.

Някои клиенти обаче може да вземат „принципна позиция“ по отношение на политическите намеси на Мъск, добави той. Мъск предизвика вълни в САЩ с участието си в съкращаването на фондове за развитие и усилията си за намаляване на федералното финансиране.

В Обединеното кралство той е подкрепял крайнодесния активист Стивън Яксли-Ленън, известен като Томи Робинсън, и многократно критикува премиера сър Кийр Стармър. Мъск също подкрепя крайнодясната партия AfD в Германия и поздрави нейния лидер след рекорден резултат на партията на второ място на изборите.

Има и други политически фактори, които могат да повлияят на перспективите на Tesla, посочва Молд. Акциите на компанията получиха голям тласък след изборите в САЩ благодарение на близостта на Мъск с бившия президент Доналд Тръмп – Мъск сам се нарече „първи приятел“ на Тръмп. Инвеститорите смятаха, че това ще помогне на бизнеса му.

