5 скрити признака, че тялото ви се бори с невидимо заболяване - и какво да направитe

Б оли ви, но всъщност сте "здрави"? Мозъкът може да е виновен.

Хроничната болка не винаги идва от тялото - понякога идва от мозъка ви, предупреждава New York Post .

Хроничната болка може сериозно да наруши качеството на живот - води до изолация от близките, проблеми със съня и усещане за депресия.

Ново проучване за дългия COVID-19

Въпреки че травмите и заболяванията често стоят зад продължителната болка, милиони хора страдат без ясна медицинска причина. Това затруднява лечението.

При тях може да става дума за невропластична болка - хронична болка, причинена от промени в нервната система, а не от физическо увреждане.

Невропластичността е способността на мозъка да се променя и адаптира спрямо преживявания и обучение.

Но не всички промени са полезни - понякога мозъкът подсилва болкови сигнали или изгражда нови нервни пътища, което прави тялото по-чувствително към болка.

„Това води до ситуация, при която мозъкът тълкува нормални или слаби сигнали като заплаха - и реагира с болка, дори без реално увреждане“, обяснява д-р Дейвид Кларк, гастроентеролог и президент на Асоциацията за лечение на невропластични симптоми (ATNS).

