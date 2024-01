Дългият COVID-19: Вирусът може да ограничи физическата ви активност

Д ългият COVID е може би най-известен с "мозъчната мъгла", която може да причини на хората, които заболяват, но това далеч не е единственият симптом. Физическите симптоми могат да бъдат също толкова изтощителни, включително дълготрайна и силна умора, особено след физическо натоварване. Благодарение на ново проучване от Амстердам вече знаем, какво причинява тази умора.

"Виждаме ясни промени в мускулите при тези пациенти. Причината за умората наистина е биологична", казва в изявление Мишел ван Вугт, професор по вътрешни болести в Амстердамския университет и съавтор на изследването.

"Това откритие означава, че вече можем да започнем да проучваме, за лечение, подходящо за хората с дълъг COVID", казва тя.

Необичаен страничен ефект: Дългият COVID продължава да изненадва

За да проучат какво се случва, изследователите помолили 46 участници - 25 пациенти с дълъг COVID-19 и 21 контролни лица без него - да карат велосипед в продължение на 15 минути. Това не би трябвало да е огромно изпитание за повечето от нас, но за пациентите с дълъг COVID-19 явно е било натоварващо: групата "показа значително по-нисък капацитет за упражнения", се съобщава в изследването, включително някои доста тежки въздействия след това.

"Наблюдавахме различни аномалии в мускулната тъкан на пациентите. На клетъчно ниво видяхме, че митохондриите на мускулите, известни още като енергийните фабрики на клетката, функционират по-слабо, те произвеждат и по-малко енергия", обяснява Роб Вюст, доцент в катедрата по науките за човешкото движение във Vrije Universiteit Amsterdam и съавтор на изследването.

Тази разлика се проявява не само след тренировка. Биопсиите на скелетната мускулатура на участниците, взети седмица преди упражненията, показват, че мускулите на пациентите с дълъг COVID са имали по-голям дял гликолитични влакна в сравнение с контролната група - т.е. по-голяма част от техните мускули са разчитали на захар, а не на кислород, за да създават енергия, и поради това са се уморявали по-бързо.

Но биопсиите, взети след тренировъчната сесия, потвърждават, че ситуацията при пациентите с дълъг COVID всъщност е дори по-лоша от тази. Не само че митохондриите им функционирали по-зле от преди, но и мускулите им показвали признаци на по-сериозни увреждания на тъканите, които организмът им се борел да възстанови.

