ова е важен етап в двустранната търговия и знак за намаляване на напрежението между двата азиатски гиганта

27 октомври 2025, 07:16
5 години по-късно: Директните полети между Индия и Китай са възстановени
Източник: БТА

Д иректните полети между Индия и Китай бяха възстановени повече от пет години след преустановяването им, предаде Франс прес.

В Гуанджоу кацна тази сутрин местно време самолет, потеглил от Колката.

Това е важен етап в двустранната търговия и знак за намаляване на напрежението между двата азиатски гиганта.

Първият полет след повече от пет години беше осъществен от компанията „ИндиГо“, която е най-големият индийски въздушен превозвач

Двете страни с най-голямо население на планетата започнаха да се сближават преди няколко месеца след период на ледени отношения заради военен сблъсък по границата им в Хималаите през 2020 г., приключил с жертви.

Възстановяването на директните полети благоприятства контактите между двата народа и допринася за прогресивното нормализиране на двустранния обмен, заяви индийското правителство.

Стопляне на отношенията между Китай и Индия

Полетите между двете страни  - които бяха около 500 месечно – бяха преустановени заради коронавирусната пандемия и после така и не бяха подновени.

Сближаването между Пекин и Делхи става в момент, в който отношенията на Индия със САЩ се влошиха. В края на август президента на САЩ Доналд Тръмп наложи свръхмита от 50 процента на индийския внос в САЩ, обвинявайки Индия, че финансира войната на Русия в Украйна, като купува руски петрол.

От ноември ще има полети и между Делхи и Шанхай и Делхи и Гуанджоу. Полетите между Индия и Хонконг пък никога не бяха преустановени през този период.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско
Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот
Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици
Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали
Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

