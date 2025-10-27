5 години по-късно: Директните полети между Индия и Китай са възстановени

Д иректните полети между Индия и Китай бяха възстановени повече от пет години след преустановяването им, предаде Франс прес.

В Гуанджоу кацна тази сутрин местно време самолет, потеглил от Колката.

Това е важен етап в двустранната търговия и знак за намаляване на напрежението между двата азиатски гиганта.

India and China resumed direct flights on Sunday after a five-year suspension, a move important both for trade and a symbolic step as Asia's giants cautiously rebuild relationshttps://t.co/XamA5QMT3f pic.twitter.com/d2KLAtqRlh — AFP News Agency (@AFP) October 26, 2025

Първият полет след повече от пет години беше осъществен от компанията „ИндиГо“, която е най-големият индийски въздушен превозвач

Двете страни с най-голямо население на планетата започнаха да се сближават преди няколко месеца след период на ледени отношения заради военен сблъсък по границата им в Хималаите през 2020 г., приключил с жертви.

Възстановяването на директните полети благоприятства контактите между двата народа и допринася за прогресивното нормализиране на двустранния обмен, заяви индийското правителство.

Стопляне на отношенията между Китай и Индия

Полетите между двете страни - които бяха около 500 месечно – бяха преустановени заради коронавирусната пандемия и после така и не бяха подновени.

Сближаването между Пекин и Делхи става в момент, в който отношенията на Индия със САЩ се влошиха. В края на август президента на САЩ Доналд Тръмп наложи свръхмита от 50 процента на индийския внос в САЩ, обвинявайки Индия, че финансира войната на Русия в Украйна, като купува руски петрол.

От ноември ще има полети и между Делхи и Шанхай и Делхи и Гуанджоу. Полетите между Индия и Хонконг пък никога не бяха преустановени през този период.