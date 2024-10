Инцидент с масово хранително натравяне вкара 46 души в болница

Е пидемията от хранително отравяне при дистрибутор на морски дарове е довела до хоспитализирането на 46 души, които са яли едно и също ястие.

Твърди се, че в понеделник инцидентът е сполетял десетки хора в дистрибуторската фирма за търговия на едро с морски дарове North Atlantic Fish Company (NAFCO) в Джесъп, Мериленд. Според местния новинарски канал „ Фокс 5 “ парамедици от пожарната и спасителната служба на окръг Хауърд са се втурнали към мястото на инцидента, след като около 15:45 ч. в индустриалния обект едновременно са се разболели десетки хора.

Хранителното отравяне се причинява от консумирането на храна, заразена с определени микроби, като салмонела или E.coli. От някои видове хранителни заболявания хората се разболяват в рамките на няколко часа след консумирането на ястието, докато други могат да се развият след няколко дни, казват от Центъра за контрол и превенция на заболяванията. Симптомите са неприятни за пострадалите, като повечето от тях обикновено страдат от диария, стомашни спазми, повръщане и повишена температура. Симптомите варират от леки до сериозни и могат да продължат между няколко часа и дори няколко дни. В някои случаи състоянието може да бъде животозастрашаващо.

A mass food poisoning incident in Jessup, Maryland, has left 46 people seeking medical attention after consuming the same meal on Monday. https://t.co/2B1uX2Is0Q