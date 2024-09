4 души бяха застреляни във влак край Чикаго

Ч етирима души бяха убити при масова стрелба в транзитен влак в близост до Чикаго в понеделник сутринта и заподозрян беше задържан, съобщи полицията.

“Жертвите са били пътници във влака рано тази сутрин", каза заместник-началникът на Forest Park Крис Чин. “Влакът беше в движение по пътя към Forest Park.”

Four people were killed in a mass shooting on a Chicago-area CTA Blue Line train in west suburban Forest Park on Monday morning. https://t.co/d0vxbVkcAU