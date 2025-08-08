Свят

29 часа в капан на самолет: "Черна" буря удари Хонконг и превърна рутинен полет в кошмар

Блокирани в самолет, паркиран на отдалечена площадка, с намаляващи количества храна, липса на свеж въздух и никаква възможност да излязат, напрежението започнало да расте

8 август 2025, 15:58
29 часа в капан на самолет: "Черна" буря удари Хонконг и превърна рутинен полет в кошмар
Източник: Istock

П ътниците на полет на Cathay Pacific от Лос Анджелис до Хонконг преживяха кошмарно пътуване, което може би е счупило рекорда за най-дълъг търговски полет в света - но не по разстояние.

Полет CX883 излита от летището в Лос Анджелис в 00:55 ч. на 4 август с почти 300 пътници на борда, очаквайки 13-часов транстихоокеански полет.

Но необичаен метеорологичен феномен над Хонконг превръща полета в 29-часово изпитание - както във въздуха, така и на пистата, съобщава Daily Mail.

Точно когато 15-годишният Boeing 777 започва да се спуска на 5 000 фута за финален подход към международното летище в Хонконг, поройните дъждове принуждавт пилотите да прекратят кацането.

Градът бе ударен от над 35 сантиметра дъжд само за няколко часа, което накара властите да издадат рядко срещано предупреждение за "черна" буря - най-високото метеорологично ниво в региона и най-много валежи за август от 1884 г. насам.

Невъзможността да се приземи води до пренасочване на самолета към международното летище Таоюан в Тайван - но вместо да позволи на пътниците да слязат, от Cathay Pacific са ги задържали на борда още 11 изтощителни часа, позовавайки се на международни закони и имиграционни ограничения.

Видеоклип от хаоса бе публикуван в Threads от авиационния инженер @mfahadnaimb, който също е бил на борда. Кадрите показват реакциите в кабината по време на турбуленции и карта на полета, попаднал в буря и обикалящ Азия.

Но пътниците скоро загубили всякакво чувство за хумор.

Пътниците на Cathay Pacific полет CX883 са били блокирани в кабината за близо 29 часа, след като неочаквана буря удари Хонконг по време на полета.

Самолетът е бил принуден да се отклони към Тайван и е бил паркиран на отдалечена стоянка, където, според разказите на пътници, не им било позволено да слязат близо 11 часа.

Блокирани в самолет, паркиран на отдалечена площадка, с намаляващи количества храна, липса на свеж въздух и никаква възможност да излязат, напрежението започнало да расте.

Някои обвиниха така наречените ограничения на „втората свобода на въздуха“ - международно правило, което позволява техническо кацане, но забранява слизането на пътници.

Други посочиха за причина застрахователни ограничения и нежеланието на Cathay Pacific да обработи стотици международни пътници през митницата на Тайван.

Дори екипажът бил на ръба на силите си, според @mfahadnaimb: „Много пътници бяха напрегнати и искаха да слязат от самолета. А справянето с оплаквания и искания за храна и напитки допълнително затрудняваше стюардите.“

В крайна сметка авиокомпанията трябвало да смени пилотите и кабинния екипаж по време на престоя, за да гарантира, че са в правоспособност да извършат последния етап от полета.

След часове чакане на пистата в Тайван, самолетът най-накрая подновил пътуването си, кацайки в Хонконг в 19:15 ч. на 5 август - невероятните 28 часа и 20 минути след излитането.

Авиокомпанията все още не е направила официално изявление относно инцидента.

Макар че закъсненията поради метеорологични условия често са неизбежни, критици твърдят, че начинът, по който авиокомпанията се е справила с отклоняването - включително решението да задържи близо 300 души на борда за повече от едно денонощие - заслужава сериозно внимание.

