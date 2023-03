19-годишен нападна барабаниста на групата "Def Leppard" Рик Алън

Б арабанистът на рок групата "Def Leppard" Рик Алън казва, че се възстановява след нападението, извършено по-рано този месец пред хотел във Флорида, предаде АП, цитирана от БТА.

Алън, който е бил в Южна Флорида, за да изнесе концерт в „Семинол хард рок хотел енд касино“, е бил нападнат,

когато е излязъл да пуши пред хотел „Фор сийзънс“ на плажа във Форт Лодърдейл. Полицията арестува 19-годишен мъж, но заяви, че не разполага с мотив за нападението. В полицейския доклад не се посочват самоличността нито на заподозрения, нито на Алън.

В публикация в социалните мрежи 59-годишният Алън сподели, че е благодарен за цялата подкрепа,

която е получил от своите фенове. Той каза също, че е облекчен, че съпругата му Лорън не е била с него, когато е станал инцидентът, и че сега „работят върху възстановяването си на безопасно място“.

(1/3) Thank you everyone for your overwhelming support. Your love and prayers are truly helping. My wife Lauren was thankfully not with me at the time of the incident. We are together now, and working on recovering in a safe space. pic.twitter.com/e8mIbSwFiu