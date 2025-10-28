Свят

183 милиона имейл пароли изтекоха: Проверете дали сте засегнати

„Повторното използване на пароли е рецепта за катастрофа“

28 октомври 2025, 12:13
183 милиона имейл пароли изтекоха: Проверете дали сте засегнати
Източник: iStock

М асивен теч е разкрил повече от 183 милиона пароли за имейли, включително десетки милиони, свързани с акаунти в Gmail, в това, което анализаторите по киберсигурност наричат един от най-големите източници на крадени идентификационни данни, откривани някога, предаде New York Post

Откраднатият архив, съдържащ 3,5 терабайта данни, се появи онлайн този месец, според Трой Хънт, австралийския изследовател по сигурността, който управлява сайта за уведомяване за пробиви Have I Been Pwned.

Сменяйте паролите: 16 млрд. профила изтекоха в интернет

Хънт заяви, че информацията произлиза от едногодишно сканиране на платформи за „инфостилър“ – мрежи от злонамерен софтуер, които тайно извличат потребителски имена, пароли и адреси на уебсайтове от заразени устройства.

Данните се състоят както от „логове на стилъри, така и от списъци за credential stuffing“, написа Хънт в публикация в блога си.

Новият набор данни съдържа 183 милиона уникални акаунта, включително приблизително 16,4 милиона адреса, които никога преди не са били виждани в никакви предишни пробиви, написа Хънт.

За да разберат дали техните идентификационни данни са сред компрометираните, потребителите могат да посетят HaveIBeenPwned.com и да въведат имейл адресите си. Ако бъдат отбелязани, сайтът предоставя датата и естеството на пробива.

Фирмата за сигурност Synthient, която събра логовете, заяви, че записите са извлечени от криминални пазари и подземни канали в Telegram, където хакерите споделят крадени идентификационни данни на едро.

Анализаторът Бенджамин Бръндидж от Synthient каза, че откритията показват зашеметяващия обхват на инфостилър злонамерения софтуер.

Според изследователите повечето от записите са рециклирани от по-стари пробиви, но милиони новокомпрометирани акаунти в Gmail бяха потвърдени, когато засегнатите потребители потвърдиха, че разкритите пароли все още съвпадат с техните активни идентификационни данни.

Откраднатият архив – 3,5 терабайта данни, съдържащи 23 милиарда записа за вход – се появи онлайн този месец.

Течът, първо открит през април и оповестен публично миналата седмица, обхваща не само данни от Gmail, но и информация за вход в Outlook, Yahoo и стотици други уеб услуги.

Кешът, каза Хънт, показва как крадените идентификационни данни често се появяват отново във форуми в продължение на години, давайки на престъпниците нови възможности да експлоатират повторно използвани пароли.

Хънт каза, че пробивите не включват директен хак на Gmail; те използват злонамерен софтуер на компютрите на потребителите, който улавя техните входове.

Експертите по сигурността казаха, че затова въздействието на пробивите се простира далеч отвъд имейла.

Много жертви използват повторно пароли в множество сайтове – от облачно съхранение и банкиране до социални медии – което позволява на атакуващите да проникнат в целия цифров живот на жертвите чрез „credential stuffing“, автоматизирания процес на тестване на крадени двойки потребителско име–парола в множество платформи.

„Докладите за пробив в сигурността на Gmail, засягащ милиони потребители, са напълно неточни и грешни“, каза говорител на Google пред The Post.

„Те произтичат от погрешно разбиране на текущи актуализации на бази данни за кражба на идентификационни данни, известни като инфостилър активност, при която атакуващите използват различни инструменти за събиране на идентификационни данни, вместо една конкретна атака, насочена към който и да е човек, инструмент или платформа.“

„Насърчаваме потребителите да следват най-добрите практики за защита от кражба на идентификационни данни, като активиране на двустепенна верификация и приемане на passkeys като по-силна и по-безопасна алтернатива на паролите, както и нулиране на паролите, когато те са разкрити в големи партиди като тази.“

Експертите по киберсигурност по целия свят призоваха потребителите на Gmail да действат незабавно.

„Ако сте един от 183-те милиона засегнати хора, трябва незабавно да смените паролата за имейла си и да активирате двуфакторна автентикация, ако все още не сте го направили“, каза Хънт.

Британският анализатор по сигурността Майкъл Тигс от Huntress каза пред Yahoo News, че макар Gmail сам по себе си да не е бил директно пробит, атаката трябва да бъде сигнал за събуждане за всеки, който разчита на уеб браузърите си да съхраняват идентификационните му данни.

„Събитието тук не е от някакъв конкретен пробив на данни, а по-скоро агрегирани и качени данни от милиони логове на стилър злонамерен софтуер“, каза Тигс.

„Това подчертава важността на избягването на споделени идентификационни данни между услугите и подчертава защо е важно да имате отлична видимост както върху личната си имейл сигурност, така и върху бизнес имейл сигурността.“

Съавторът на блог за сигурност Греъм Клъли каза пред Daily Mail, че хората трябва „винаги да използват различни пароли за различни онлайн акаунти“ и да ги съхраняват в криптирани мениджъри на пароли, вместо в браузъри, които злонамереният софтуер може лесно да извлече.

Собственият инструмент на Google Password Manager Checkup също сканира запазените входове в Chrome и предупреждава за слаби, повторно използвани или пробити пароли. Компанията каза, че автоматично подканва за нулиране на пароли, когато се открият големи източници на идентификационни данни.

Изследователите отбелязаха, че повечето от крадените идентификационни данни вероятно са събрани чрез фалшиви изтегляния на софтуер, фишинг прикачени файлове или разширения за браузър. Жертвите често нямат представа, че устройствата им са били заразени.

Говорител на Google потвърди, че компанията е наясно с теча и предприема стъпки за защита на потребителите.

Най-важната стъпка е превенцията, каза Тигс.

„Уверете се, че антивирусът ви е актуализиран и че изтегляте софтуер от надеждни източници“, каза той.

„Тези идентификационни данни са получени предимно чрез злонамерен софтуер от тип „стилър“; превенцията е основното средство за смекчаване.“

Макар мащабът на източника на данни да изглежда безпрецедентен, Хънт подчерта, че истинската заплаха идва от самодоволството.

„Повторното използване на пароли е рецепта за катастрофа“, обясни той.

Експертите предупредиха, че атакуващите могат да използват базата данни с месеци или години, като продават потвърдени входове в Gmail на мрежи за измами.

Източник: New York Post    
Теч на данни Откраднати пароли Киберсигурност Инфостилър злонамерен софтуер Gmail акаунти Повторно използване на пароли Двуфакторна автентикация Идентификационни данни Have I Been Pwned Защита на данни
Последвайте ни
„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

183 милиона имейл пароли изтекоха: Проверете дали сте засегнати

183 милиона имейл пароли изтекоха: Проверете дали сте засегнати

Сделката за

Сделката за "Райнметал" е факт: България подписа договорa за изграждане на завод за барут и боеприпаси

„Следата на смъртта“: Учени откриха нов начин, по който вирусите се разпространяват

„Следата на смъртта“: Учени откриха нов начин, по който вирусите се разпространяват

До 700 000 евро стигат цените на къщите в София

До 700 000 евро стигат цените на къщите в София

pariteni.bg
10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 14 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 17 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 14 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 18 часа

Виц на деня

– Какво искат жените? – Всичко. И то веднага. Но не точно това, което ти си мислиш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Коалиционните партньори обсъждат ротацията на председателя на НС

Коалиционните партньори обсъждат ротацията на председателя на НС

България Преди 17 минути

Очаква се министърът на финансите Теменужка Петкова да представи и параметрите на проектобюджета за 2026 г.

13 смразяващи филма на ужасите, вдъхновени от реални събития

13 смразяващи филма на ужасите, вдъхновени от реални събития

Любопитно Преди 22 минути

В крайна сметка, какво може да бъде по-страшно от сюжет, който изглежда достатъчно правдоподобен

Сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС)

ВСС с изтекъл мандат иска 1 милиард евро и заплати от 24 000 лв.

България Преди 58 минути

Извънредно заседание в НС: Ще има ли най-после по-високи заплати за младите лекари?

Извънредно заседание в НС: Ще има ли най-после по-високи заплати за младите лекари?

България Преди 1 час

В момента младите лекари у нас започват кариерата си при значително ниско заплащане

Бюджет 2026: Исторически момент за България (ОБЗОР)

Бюджет 2026: Исторически момент за България (ОБЗОР)

България Преди 1 час

Предвижда се увеличение за пенсиите с около 511 303 000 евро и за заплатите в публичния сектор - 613 563 60 евро

<p>Каква ще е съдбата на &quot;Лукойл&quot;?</p>

"Лукойл" обяви продажбата на международни активи, докато България ускорява строителството на Вертикалния газов коридор

Свят Преди 1 час

Комисарят за енергията на ЕС и българският министър инспектират ключов газов проект в страната, докато международният енергиен пазар се променя

Китай въвежда строги правила за инфлуенсърите

Китай въвежда строги правила за инфлуенсърите

Свят Преди 1 час

Изискват се професионални квалификации за теми като медицина и финанси

Доналд Тръмп

Военни кораби, ЦРУ и потенциални „прецизни удари“ – кризата между САЩ и Венецуела

Свят Преди 1 час

Нараства напрежението между Вашингтон и Каракас – американски военни кораби се приближават до бреговете на Венецуела, ЦРУ получава зелена светлина за тайни операции, а и двете страни си разменят обвинения в провокации и лъжи

Енергийният министър: Горивата са подсигурени, можем да покрием месеци напред

Енергийният министър: Горивата са подсигурени, можем да покрием месеци напред

България Преди 1 час

Планът, свързан със сигурността на доставките, е задействан, заяви Жечо Станков

Кметът на район "Изгрев": Ако Мариан Бачев мисли, че ще ме сплаши, много се е объркал

Кметът на район "Изгрев": Ако Мариан Бачев мисли, че ще ме сплаши, много се е объркал

България Преди 1 час

Позицията идва, след като министърът на културата публикува изявление, че е научил от социалните мрежи, че кметът ще прави проверка за дейността на театралната работилница

Кортни Кардашиян пуска близалки за вагинално здраве

Кортни Кардашиян пуска близалки за вагинално здраве

Любопитно Преди 2 часа

Пробиотиците могат да помогнат за поддържането на вагиналния микробиом

Айзак Хемпстед Райт

Звезда от „Игра на тронове“ се ожени на тайна церемония в Лондон

Любопитно Преди 2 часа

Звездата от „Игра на тронове“ Айзак Хемпстед Райт, който играе Бран Старк потвърди, че се е оженил

Унгария планира антиукраински блок с Чехия и Словакия

Унгария планира антиукраински блок с Чехия и Словакия

Свят Преди 2 часа

Будапеща иска да укрепи политическите си съюзи в Брюксел, заяви политическият директор на Виктор Орбан

Меки стъпала. Твърди стъпки.

Меки стъпала. Твърди стъпки.

Малките неща Преди 2 часа

8-годишното дете, намерено само в Добрич, е предадено на майка му

8-годишното дете, намерено само в Добрич, е предадено на майка му

България Преди 2 часа

Тя го е прибрала от Първо районно управление

Избраха коледното дърво за Рокфелер център: 22-метров гигант

Избраха коледното дърво за Рокфелер център: 22-метров гигант

Любопитно Преди 2 часа

„Това, което търся, е дърво, което бихте искали в хола си, но в по-голям мащаб“

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg
1

Над 4 хиляди тръноопашати потапници край Бургас

sinoptik.bg

Прекали ли? Памела Андерсън шокира феновете си

Edna.bg

Кортни Кардашиян пуска близалки за вагинално здраве

Edna.bg

Ямал към Винисиус: Ще се бием ли?

Gong.bg

НА ЖИВО: Резултати и голмайстори от SESAME Купа на България

Gong.bg

Ротацията на председателя на НС - на всеки 10 месеца?

Nova.bg

Д-р Станимир Хасърджиев в съда: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg