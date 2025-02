Търговия с човешки яйцеклетки: Разкрит мащабен трафик на десетки жени в Грузия

Т айланд и Грузия обявиха, че разследват група за трафик на хора, която, според тайландска неправителствена организация, принуждавала жени да даряват яйцеклетки, след като били доведени в страната от региона на Южен Кавказ.

В бившата съветска нация Грузия е открит рекет за събиране на човешки яйца, където около 100 жени са били държани като робини. Престъпната организация, управлявана от китайски гангстери, беше разкрита, след като три тайландски жени бяха освободени от „яйчената мафия" от базирана в Тайланд неправителствена организация, съобщи министерството на вътрешните работи на Грузия съобщи в четвъртък, 6 февруари.

100 Thai women rescued from HUMAN egg farm, after being forced to undergo monthly egg extractions.



The women were injected with hormones and treated like cattle after being lured to Georgia 🇬🇪 with the promise of becoming highly paid surrogates.



They were then forced into… pic.twitter.com/G9onM3suVC — Oli London (@OliLondonTV) February 9, 2025

Като част от разследването са били разпитани четирима чуждестранни граждани. Сурапан Тайпрасерт, командир на отдела за външни работи на Кралската тайландска полиция, заяви пред Reuters в петък, че тайландските власти също водят разследване по случая.

Павена Хонгсакула, основател на Фондация Павена за деца и жени, каза, че за първи път е научила за рекета от друга жертва, която е била освободена и върната в Тайланд, след като е платила на бандата около 1,8 лакха рупии (2 112 долара).

Една от предполагаемите жертви говори на пресконференция в Тайланд тази седмица, криейки самоличността си с маска за лице и шапка.

Georgia: Around 100 women were kept as slaves on a human egg farm where they were fed hormones, had their eggs removed and sold on the black market to couples who can’t have babies.



The trafficking operation is run by the Chinese 'egg mafia'. pic.twitter.com/2h4sNjytIN — ☨ Emma 🤍 (@AustraHungarian) February 7, 2025

Според жертвата други тайландки все още са били в капан във фермата за човешки яйца, тъй като не са могли да платят за свободата си. Повечето от жените са били привлечени от предложение за работа във Facebook, което им обещаваше заплата между 10 лакха рупии (11 500 евро) и 15 лакха рупии (17 000) евро, ако работят като сурогати за грузински двойки, които не могат да имат деца.

Организацията, предлагаща позицията, се погрижила за паспортите и визите на жертвите, но след като жените са кацнали в източноевропейската страна, те бързо са били събрани в четири големи имота с около сто други жертви.

Те скоро разбрали, че предложението за работа е измама и че са били въвлечени в нещо много по-зловещо.

По време на пресконференция една от жертвите разкри, че са били насилствено инжектирани с хормони, за да стимулират яйчниците си и са отстранявали яйцеклетките веднъж месечно.

„Те ни заведоха в къща, където имаше между 60 и 70 тайландски жени. Жените там ни казаха, че няма договори за сурогатно майчинство, нито пък семейства, които очакват деца.“

Тя добави, че жертвите били подлагани на медицински процедури без тяхното съгласие.

„Жените бяха инжектирани за лечение, анестезирани и след това яйцеклетките им бяха извличани с машина. Когато осъзнахме, че всичко това е различно от обещаното в обявата, се изплашихме и отчаяно опитахме да се свържем с близките си у дома.“

The dark side of #surrogacy: #Women kept as slaves on HUMAN egg farm

One reason why i am dedicating my report in October 2025 to the UNGA to surrogacy and violence against women and girls https://t.co/dMuTAl5PY1 — Reem Alsalem UNSR Violence Against Women and Girls (@UNSRVAW) February 8, 2025

Според Павена, събраните яйца се продават и трафикират в други страни за използване при ин витро оплождане (IVF).

​Жените, присъствали на пресконференцията, разказаха, че умишлено симулирали болест, за да изглеждат физически слаби и да избегнат извличането на яйцеклетки. Освен това, паспортите им били отнети, а похитителите ги заплашвали, че ако се върнат в Тайланд, ще бъдат арестувани.

Фондация „Павена за деца и жени“ – тайландска неправителствена организация, която помогна за връщането на трите жени – съобщи, че по нейни изчисления в Грузия все още се намират около 100 жени, станали жертви на тази престъпна схема.

Потребителите на социалните медии, реагиращи на новината, поискаха строги международни разпоредби относно репродуктивната индустрия.

„Регулирайте това сега! Трябва да има солидна проверка на фона на това откъде идват донорските яйцеклетки", каза един потребител, докато друг добави: "Тъмната и сенчеста страна на сурогатното майчинство. Наистина сърцераздирателно това, което тези жени може да са претърпели."

Трети коментира: "Толкова много от нас растат и живеят в пълно невежество за това, което другите понасят, че наистина не можем да разберем ужасите, които някои хора претърпяват!"

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase