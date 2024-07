"Шогун" разби конкуренцията в номинациите за наградите "Еми"

С цели 25 номинации, новата екранизация на култовия роман на Джеймс Клавел - "Шогун" оглави тазгодишните номинации на престижните филмови награди "Еми".

(А кои триумфираха на "Еми 2023", вижте в прикаченото видео)

Любопитен факт е, че това е едва вторият сериал, който не е на английски език, с номинации в категорията за най-добър драматичен сериал, но според почти всички критици, успехът му е гарантиран и впоследствие.

За първи път това отново стори азиатско тв шоу през 2022 година - корейският "Игра на калмари" (Squid Game) по Netflix.

Още една продукция, дело на FX е на второ място и това е "Мечката" (The Bear), който с 23 поставя рекорд за комедиен сериал. На трето е дежурният кандидат за отличието - "Само убийства" (Only Murders in the Building) с 21, като все пак е редно да отчетем, че макар редовно да е сред кандидатите, рядко печели статуетка.

Източник: Getty Images

Номинациите бяха обявени едва половин година след връчването на предходните награди "Еми", които се забавиха значително заради дълго продължилата стачка на холивудските сценаристи и актьори. Всички заглавия, които ще се борят за наградите, можете да видите тук.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase