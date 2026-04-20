20 април 2026, 19:41
Радостин Василев: Ако сте част от българския парламент, значи сте го заслужили
Източник: БТА

"Окончателните резултати са налице. 104 506 гласа за МЕЧ, което прави 3,23%. Много благодаря на всички тези 104 506 души, които ни гласуваха доверие - на мен, на колегите, на каузата МЕЧ. Благодаря на всички, които гласувахте в България и направихте своя свободен избор".

Това заяви във Фейсбук лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

"Честитя на победителя на изборите - убедителен, категоричен победител, който трябва да оправдае доверието на хората. Честитя и на всички партии, които влязоха в парламента. Ако сте част от българския парламент, значи сте го заслужили", посочи Василев.

"Не мога да скрия огромното си разочарование, че въпреки усилията ни през последната година, всичко, което направихме, беше в полза на истината и труда ни, но в крайна сметка не можахме да бъдем част от следващия парламент. Оставаме най-голямата извънпарламентарна партия. Повтаряме почти изцяло резултата си от миналите избори, но високата избирателна активност ни оставя извън парламента", подчерта Василев.

"Знам, че 105 хиляди души са много хора. Знам, че на вас ви е мъчно. На мен ми е много по-мъчно, както и на колегите от МЕЧ, които положиха огромни усилия. Искам да благодаря специално на всички области, структури и служители. Нашата кауза за справедливост, възмездие и истина в политиката остава същата. Надявам се в бъдеще да можем да достигнем и убедим още хора в нашата кауза", каза Василев.

"Сега е време на тези, които наистина получиха огромна подкрепа, да оправдаят доверието. Ние искрено им желаем успех", посочи лидерът на МЕЧ.

"В живота не може да има само победи. Има победи и загуби. Ние приемаме нашата загуба като урок, но това отваря и голям възможност за бъдещето. Защото 105 хиляди души... Каузата МЕЧ, истината и справедливостта са нещо, което тепърва ще дава своите плодове. Така че, бъдете здрави! Надявам се на една по-справедлива България. И очаквайте от нас конструктивно извън парламента да се държим по начина, по който тези 105 хиляди и много други очакват от нас", заключи Василев.

Осми предсрочен вот: България избира парламент

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

Българин на „Оскарите за наука": Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Тир падна в пропаст край Прохода на Републиката

Инцидентът е станал близо до Мишеморков хан

Какви нарушения записаха камерите в изборната нощ

На места изискването за видимост не беше спазено

Слави Трифонов след изборите: Преброих си приятелите!

Трифонов: По добре да си част от тези, които стърчат

Колко депутата ще има „Прогресивна България"

Най-малко 11 учени, свързани с НАСА, ядрени изследвания, аерокосмически програми и класифицирани проекти, са изчезнали или са били открити мъртви през последните години.

Повишиха риска от мегаземетресение в Япония

Японското правителство и Метеорологичната агенция на страната съобщиха, че вероятността от мегаземетресение през следващата седмица се е повишила до 1% спрямо обичайните 0.1%.

Партии или коалиции: Каква е разликата и какво се променя след изборите на 19 април 2026 г.

Разликата е предимно организационна – коалициите позволяват на по-малки партии да обединят гласове и да преодолеят прага, но след изборите носят риск от вътрешни противоречия

Какво следва след изборите: Конституционната процедура стъпка по стъпка

От клетвата на депутатите до връчването на мандатите: Какво предвижда Основният закон за конституирането на новата власт

Сянка, защита и спокойствие на открито

С просторната тента за градина, тераса и къмпинг

Румен Радев побеждава безапелационно и в преференциалния вот

Размествания в листите на ПП-ДБ и ГЕРБ заради преференциите

Израелски войник разби с чук фигура на Христос в Ливан

Израелският министър на външните работи Гидеон Саар се извини на християните

САЩ почнаха ударни военни учения на прага на Китай

Ученията ще бъдат най-големите до този момент

Ужас в руски цирк: Тигър се хвърли върху публиката

Инцидентът в Ростовска област предизвика вълна от паника и поднови дебатите за пълна забрана на използването на диви животни в представленията

Трайков: Изпълнихме основната си задача като служебно правителство

Трайков: Аз съм спокоен, разговарях и с други колеги от правителството – всички са горди и удовлетворени

Ново изследване на италиански учени разкрива какво сънуват терминално болните пациенти в дните преди смъртта. От срещи с починали близки до ярка светлина и символични стълбища – вижте как умът ни се подготвя за края на жизнения път

