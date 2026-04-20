Радостин Василев: Ако сте част от българския парламент, значи сте го заслужили

"Окончателните резултати са налице. 104 506 гласа за МЕЧ, което прави 3,23%. Много благодаря на всички тези 104 506 души, които ни гласуваха доверие - на мен, на колегите, на каузата МЕЧ. Благодаря на всички, които гласувахте в България и направихте своя свободен избор".

Това заяви във Фейсбук лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

"Честитя на победителя на изборите - убедителен, категоричен победител, който трябва да оправдае доверието на хората. Честитя и на всички партии, които влязоха в парламента. Ако сте част от българския парламент, значи сте го заслужили", посочи Василев.

"Не мога да скрия огромното си разочарование, че въпреки усилията ни през последната година, всичко, което направихме, беше в полза на истината и труда ни, но в крайна сметка не можахме да бъдем част от следващия парламент. Оставаме най-голямата извънпарламентарна партия. Повтаряме почти изцяло резултата си от миналите избори, но високата избирателна активност ни оставя извън парламента", подчерта Василев.

"Знам, че 105 хиляди души са много хора. Знам, че на вас ви е мъчно. На мен ми е много по-мъчно, както и на колегите от МЕЧ, които положиха огромни усилия. Искам да благодаря специално на всички области, структури и служители. Нашата кауза за справедливост, възмездие и истина в политиката остава същата. Надявам се в бъдеще да можем да достигнем и убедим още хора в нашата кауза", каза Василев.

"Сега е време на тези, които наистина получиха огромна подкрепа, да оправдаят доверието. Ние искрено им желаем успех", посочи лидерът на МЕЧ.

"В живота не може да има само победи. Има победи и загуби. Ние приемаме нашата загуба като урок, но това отваря и голям възможност за бъдещето. Защото 105 хиляди души... Каузата МЕЧ, истината и справедливостта са нещо, което тепърва ще дава своите плодове. Така че, бъдете здрави! Надявам се на една по-справедлива България. И очаквайте от нас конструктивно извън парламента да се държим по начина, по който тези 105 хиляди и много други очакват от нас", заключи Василев.