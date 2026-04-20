Сянка, защита и спокойствие на открито

Практична и елегантна градинска шатра, която създава прохладно и защитено пространство за почивка и приятни моменти на открито.

ПАНОРАМНА 360° ГЛЕДКА

Осигурява усещане за простор и свобода, като пропуска светлина и въздух, без да затваря пространството.

ВГРАДЕНА МРЕЖА ПРОТИВ НАСЕКОМИ

Предпазва от насекоми и осигурява спокойствие, без да пречи на свежия въздух.

UV ЗАЩИТА

Специалният покрив блокира силното слънце и създава приятна и прохладна сянка.

ВОДОУСТОЙЧИВА

Подходяща за променливо време – предпазва при лек дъжд и влага.

ЛЕСНО ПОСТАВЯНЕ

Сглобява се бързо и лесно, без нужда от специални инструменти.

Просторната градинска шатра от TV Boutique е практично решение за повече комфорт и спокойствие на открито - в градината, на терасата или дори на къмпинг.